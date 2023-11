“Estamos en unión nacional por la recuperación de la Guayana Esequiba, para parar los abusos de la ExxonMobil, parar los abusos del presidente de Guyana, títere de la ExxonMobil, títere provocador (…) estamos en batalla permanente”, aseguró el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, durante la inauguración de una obra en el estado costero de La Guaira.

En su alocución, transmitida por el canal estatal VTV, Maduro reiteró que ningún país “puede chantajear” a Venezuela, y que la nación caribeña seguirá adelante en la defensa de su territorio.

Más temprano, en un contacto telefónico sostenido con participantes en un encuentro en favor del referendo no vinculante del 3 de diciembre sobre la disputa territorial, el jefe de Estado insistió en que esta consulta pública, rechazada por Guyana, representa “el mayor acto de paz” de su nación.



“Estoy muy feliz de ver que Venezuela renace y florece en su unión nacional. Se aprovecharon de la división del siglo XIX, de que no teníamos Estado, de que no teníamos fuerza militar. Se aprovecharon del siglo XX también. Pero el siglo XXI es muy distinto, estamos unidos, tenemos conciencia, fuerza militar, Estado y pueblo”, enfatizó.

Además, pidió a los venezolanos a “invocar la paz para Venezuela” y a votar en este referendo “unidos en familia”.

Más temprano, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo que la disputa con Guyana “no es una guerra armada, por ahora”, y llamó a los venezolanos a votar en el evento electoral de 3 de diciembre.

“Salgan a votar (en el referendo). Esta no es una guerra armada, por ahora, no es una guerra armada”, dijo el ministro, quien aseguró que los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) estarán “vigilantes permanentemente” de “cualquier acción que atente” contra la “integridad territorial”.

Entretanto, el vicepresidente guyanés, Bharrat Jagdeo, dijo este jueves que la próxima semana representantes del Departamento de Defensa de EE.UU. visitarán Guyana, como parte de la cooperación que Georgetown explora con sus aliados a fin de prepararse para cualquier eventualidad en la disputa con Venezuela, cuyo referendo rechaza.