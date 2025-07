Con un particular método, una pareja de motochorros le arrebató su celular al periodista de ‘Tu Día’, Mauricio Huentenao, la semana pasada, instancia que relató en vivo.

En el matinal de Canal 13 se encontraban en un despacho desde la comuna de Independencia, donde el alcalde Agustín Iglesias exponía sobre la prohibición de que motocicletas circulen con dos ocupantes en dicha zona, esto a modo de prevenir asaltos, cuando Ana María Silva instó a su compañero de labores a relatar lo sucedido.

“El otro día a Mauro Huentenao lo atacaron, lo voy a contar sin permiso, pero el otro día en Santa Lucía, Santiago Centro, tres de la tarde, él iba al médico. Cuenta Mauricio lo que te pasó”, le pidió la periodista.

Sobre lo mismo, el integrante de ‘Tu Día’ relató: “Esto yo no lo había vivido. Hemos visto muchos lanzazos, pero yo iba caminando por frente de la Universidad Católica en la misma vereda que es bastante amplia cuando de pronto -yo sé que ahora uno se echa la culpa de andar con celular, cuando la irresponsabilidad es de las autoridades- yo saco el celular, veo, estaba respondiendo un mensaje y siento un golpe en la cara fuerte“.

“No era un puño, no era físico, es algo blando y ahí entiendo que es como una bolsa, y por la inercia misma del golpe suelto un poco el celular y ahí es donde la persona lo agarra y se lo lleva“, relató Mauricio Huentenao.

Sin embargo, aunque no se sintió como un golpe fuerte, el periodista relató que terminó con la nariz sangrando y con la vista nublada, lo que le dificultó reconocer a los asaltantes, aunque se percató de que se trataba de motochorros.

“Me salió sangre de la nariz inmediatamente y veo, por lo borroso que veía ya lejos, que eran dos personas en la moto. La de atrás era mujer porque la espalda era mucho más delgada que el que iba manejando”, contó.

Respecto al modus operandi de los delincuentes, Mauricio Huentenao admitió que no era algo usual: “Yo dije ‘esto no lo había visto’, que la de atrás vaya golpeando a la gente para que tenga una actitud, digamos de preocuparse de lo físico y no por lo material, entonces esa es una nueva forma que me pasó a mí”, cerró antes de felicitar al alcalde por la medida.