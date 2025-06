En junio del año pasado, Kevin Felgueras fue desvinculado de TVN tras un paso de poco más de cuatro años en la estación. En ese momento se despidió en sus redes sociales con un esperanzador mensaje donde aseguraba que quería retornar.

“No dejaré de soñar despierto, créanme. Porque soy porfiado. Porfiadísimo. Quizás hoy no están las fuerzas, pero estarán (…) Me voy como me ven. Sonriente, con los ojos llorosos y con la esperanza que algún día pueda volver a pisar los estudios”, dijo en ese momento, sin embargo, la trastienda no eran tan alegre.

Según relató en ‘Todo va a estar bien’ de Vía X, el periodista ha tenido dos episodios donde pensó en acabar con su vida, esto a raíz de una depresión crónica que vive hace varios años. Uno de ellos fue tras su salida de TVN.

“Yo estoy con depresión, hace como dos años, con crisis más y con crisis menos. Yo diría que hay dos episodios en mi vida, como a los 20 años, tuve un intento de terminar todo -esto es primera vez que lo cuento en la tele- y el otro vino hace muy poco“, reconoció a Ángeles Araya.

Respecto a su diagnóstico, Kevin Felgueras, relató que su principal problemas son las trabas que le provoca no sentirse suficiente, lo que se habría “corroborado” con su despido.

“Es darse cuenta de que uno tiene ciertas cosas, trabas, desde cuando uno es chico que no ha logrado solucionar, como el tema de ser suficiente (…) Yo soy el impostor completo yo no me creo absolutamente nada de lo que me pasa, solo me creo las cosas malas y por eso creo que el despido de TVN me pegó tan duro“, admitió.

Sobre lo que detalló: “No fue el hecho de que me echaran, porque se sentía en el ambiente, sino que fue que todo lo que yo me decía en mi cabeza se validó con un despido“.

No obstante, “después pasaron muchas cosas más que te llevan a estar en un proceso de depresión. Uno no se cura de la depresión”, concluyó.