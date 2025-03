Héctor Noguera dio una extensa entrevista, en donde abordó varios temas ligados a cultura, actualidad y el caso judicial que envuelve a Cristián Campos, denunciado por su Raffaella di Girolamo por presunto abuso sexual.

Recordar que el caso actualmente es investigado por la ‘justicia antigua’, donde se han revisado varias aristas y testimonios. Di Girolamo fue hijastra de Campos en el pasado.

Noguera por Cristián Campos

Respecto a esto último Noguera, de 87 años, dio una especie de espaldarazo a su colega, asegurando que espera volver a verlo en las tablas.

“Lo que más quiero es que Cristián, como todos, pueda volver a trabajar. Es lo único que puedo decir. Lo que más deseo es que eso ocurra y que él pueda volver a ser un actor y un aporte al gremio”, indicó a La Tercera.

Sin ir más lejos, el exintegrante del área dramática de TVN señaló estar en contra de los juicios en redes sociales, conocidos también como ‘funas’.

“No estoy de acuerdo con la funa, pienso que todo el mundo tiene derecho a trabajar y tiene el derecho a expresarse, el público dirá si está de acuerdo con eso o no, si lo sigue o no lo sigue”, comentó.

Hay que señalar que, meses atrás, la esposa de Campos, María José Prieto, señaló que había sido víctima de ‘cancelación’.

“Es un año extremadamente duro, pero pese a todo ahora está más tranquilo, estamos muy bien enfocados”, indicó en Octubre de 2024.

“Desde la pandemia que está nefasto, no solo cancelaron a Cristián, también me cancelaron a mí. Un año llevamos sin trabajar. (Hemos tenido que) comernos los ahorros y yo a hacer teatro, pero el teatro no da para mucho”, siguió.