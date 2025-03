Durante el pasado viernes se confirmó la muerte de Miguel ‘Negro’ Piñera, quien había estado internado por varios días en una clínica en Temuco, a raíz de problemas de salud.

El deceso del músico ha traído gran cantidad de reacciones en el mundo del espectáculo. Entre ellos estuvo un breve mensaje de un examigo: Miguelo Esbir.

El empresario, que en la década de los 90 fundó el célebre bar ‘Entrenegros’ junto al menor de los Piñera, habló de forma escueta con T13.



“Lamento mucho la partida de Miguel Piñera. Por los años que trabajamos juntos, mi más sentido pésame para toda su familia. Que descanse en paz”, expuso Esbir.

Miguelo y Negro Piñera

Hay que recordar que la amistad entre el ‘Negro’ Piñera y Miguelo se quebró luego que se terminara su popular negocio.

De hecho, tiempo atrás el hombre de 69 años habló de esta situación, asegurando que vivió problemas económicos en ese entonces.

En el programa De tú a tú, Esbir sostuvo que incluso estuvo detenido a raíz de cheques en los cuales se falsificó su firma.

“Estuve detenido hasta que se dieron cuenta de que las firmas no eran mías y no tenía nada que ver. Igual estuve tres días”, indicó.

“Ahí me di cuenta de que calle Suecia a la cresta. Nunca más estas amistades, y cambié de switch. Me fui a Concón. Me hice muchas preguntas. Qué de mal hice. Sirvió mucho de experiencia de cosas que no voy a volver a hacer”, agregó.

Finalmente, en esa misma entrevista, confesó que no volvió a conversar con Piñera Echeñique: “Si nos vemos, nos vamos a saludar, pero no sé si lo abrazaría”.