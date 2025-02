A 25 años de su estreno, TVN volvió a emitir su teleserie ‘Aquelarre’, donde el actor Alejandro Montes interpreta al recordado personaje “Primo Cristián”.

Aunque el artista gozó de gran fama en televisión, actualmente se encuentra alejado de la pantalla chica y se desempeña como gestor cultural de la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Puchuncaví.

Sobre su salida de las teleseries conversó el actor en el podcast “Reyes del Drama”, donde admitió que intentó volver a las producciones del canal nacional, sin embargo, no tuvo suerte.

De acuerdo al actor, este se acercó a la directora de ‘Aquelarre’, María Eugenia Rencoret, quien no habría respondido a sus solicitudes.

“Me hubiese encantado (seguir en teleseries), por algo se dio que no haya seguido en TVN. Siempre estuve volviendo a los canales“, comenzó contando al podcast.

Sin embargo: “Me hubiese encantado, yo creo que en esa época no fui de la predilección de la Quena Rencoret, no fui de los favoritos, no le gustó mi trabajo, que es válido, no es algo malo”, aseguró.

No obstante, Alejandro Montes, dijo que aún está abierto a volver a trabajar con la mente detrás de las teleseries de Mega, esta vez desde la “madurez de ambos”.

“Me hubiese gustado en la adultez y madurez de Alejandro Montes haber vuelto a trabajar con la Quena. Un par de veces le escribí, pero después me cansé”, reveló. Y continuó: “Quería trabajar en esa que hizo de la Armada (“Papá a la Deriva”). Me encantaría hoy ver que se siente trabajar con Quena Rencoret y saber que se siente con la madurez de ambos”, concluyó.