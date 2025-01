Durante este domingo se reveló una declaración clave en el caso de abuso sexual contra Cristián Campos, donde Verónica Neumann, madre del actor Simón Pesutic, admitió haber ofrecido su testimonio a María José Prieto, esposa de Campos, motivada por una investigación que realiza sobre la Fundación para la Confianza. A pesar de sugerir contactar con personas cercanas a Claudia di Girolamo para declarar sobre su supuesto comportamiento abusivo, estas se negaron. Ante la supuesta amenaza de Pedro Campos hacia Pesutic, Neumann solicitó ser testigo protegido, pero no pudo hacerlo legalmente. Aunque inicialmente se retiró del proceso, luego decidió perseverar, pero más tarde utilizó sus redes sociales para negar la declaración replicada en diversos medios y asegurar que era de carácter privado. Por su parte, Simón Pesutic negó la amenaza y reafirmó su amistad con Pedro Campos, quien también respaldó esta versión en redes sociales.

Durante este domingo, luego de que se informara el cierre de la investigación contra Cristián Campos por la denuncia por abuso sexual interpuesta por Rafaella Di Girolamo, una de las declaraciones emitidas durante el proceso fue revelada.

Se trata de lo dicho por Verónica Neumann, periodista y madre del actor Simón Pesutic. En dicha declaración reveló que fue ella quien se contactó con María José Prieto -esposa de Cristián Campos- para ofrecerle su testimonio en el caso.

Mediante la información revelada por La Tercera, Neumann dijo que fue motivada debido a una investigación que hizo sobre Fundación para la Confianza.

La declaración de Verónica Neumann

“Le comenté a María José lo de mi investigación a la Fundación para la Confianza y le ofrecí que, si ellos necesitaban de mi testimonio, yo estaba disponible para declarar, en base a lo que yo había investigado”, dijo.

Tras ello, Prieto y Neumann establecieron el contacto, instancia donde la actriz le reveló que necesitaban declaraciones del círculo cercano de Claudia di Girolamo “que fueran testigos de sus conductas abusivas y agresivas”, por lo que la periodista le sugirió comunicarse con vestuaristas y personas que trabajaban con ella en esa época. Sin embargo, se negaron.

Aunque las razones detrás de esta decisión no quedan del todo claras, lo que sí ocurrió fue que dieron con una testigo de nombre Antonella, quien se había mostrado dispuesta a declarar. Esto -de acuerdo a Neumann- llegó a oídos de Pedro Campos, hijo de Cristián Campos y Claudia Di Girolamo, quien ha manifestado su apoyo a su hermana en el caso.

La supuesta amenaza de Pedro Campos a Simón Pesutic

A raíz de esto, el actor habría llamado a su colega de “Amores de Mercado”, quien además es hijo de la periodista, Simón Pesutic.

“(Antonella) Le dijo a Pedro Campos y a mi hijo Simón que yo prestaría declaración en esta causa a favor de Cristián, lo que generó que Pedro llamara a mi hijo, amenazándolo. Le dijo que, si yo declaraba, su madre, Claudia di Girolamo, se encargaría de acabar con su carrera“, aseguró Neumann en la declaración publicada por LT.

Por esta razón, el actor le habría pedido no declarar, momento en que la periodista le aseguró: “Le manifesté que este no era Pedro, sino Claudia (di Girolamo) la que realizaba estas amenazas“.

En consecuencia, pidió declarar como “testigo protegido”, sin embargo, la figura no rige en el sistema judicial, por lo que no pudo hacerlo. Tras ello habría decidido restarse del proceso, pero más tarde perseveró. “Mi testimonio es fuerte y potente y fui de las pocas personas que exigí declarar ante el juez y no ante la actuaria”, reveló ella misma en su cuenta de Instagram.

Fue en esa misma red social que la periodista subió una serie de fotografías con diversos titulares y extractos de la prensa, instancia donde afirmó que la supuesta amenaza de Pedro Campos a su hijo no era tal y que la declaración que replicaban los medios era una “falsedad“.

“Ese llamado nunca existió”

Más tarde, este lunes, BioBioChile se contactó con el actor en cuestión, Simón Pesutic, quien negó la amenaza revelada por su madre y aseguró que tiene una fuerte amistad con su compañero de “Amores de Mercado”, Pedro Campos.

“A Pedro lo quiero mucho y ese llamado nunca existió, estoy con él. Lamento mucho lo que está pasando porque le hace daño a una persona que quiero y no se lo merece, muy injustamente por algo que jamás hizo”, afirmó.

Pedro Campos, por su parte, secundó sus palabras en Instagram donde escribió: “Te quiero Simón, el cariño y admiración es mutua. Aquí estoy para ti y sé que tú también para mí”. Publicación que fue replicada por Rafaella di Girolamo en la misma red social.

A raíz del revuelo que provocó la declaración, LT publicó el testimonio completo y sin ediciones, entregado por Neumann al juez a cargo de la investigación.

La denuncia de Rafaella di Girolamo contra Cristián Campos

Fue en marzo pasado que Fundación para la Confianza hizo pública la querella contra Cristián Campos por el delito de abuso sexual cometido contra Rafaella Di Girolamo, hija de su expareja, Claudia Di Girolamo.

En ese entonces, la familia de la psicóloga dio a conocer que las agresiones habría ocurrido en su infancia, entre sus 13 y 16 años.

A raíz de ello, Campos salió al paso y calificó la denuncia como “repugnante y dañina injusticia” en un comunicado enviado a diversos medios, donde además insistió en su inocencia.

Durante el periodo de investigación el actor no fue sometido a ningún proceso legal, por lo que concluida podría ser sobreseído, sino se presentan nuevos antecedentes a la causa, cuyo plazo culmina este lunes.