Tras varios meses de investigación, el juez del 34° Juzgado del Crimen, Edgardo Gutiérrez, cerró el sumario en contra del actor Cristián Campos, quien fue denunciado por abuso sexual por su hijastra, Raffaella Di Girolamo.

La situación fue confirmada por el abogado de la psicóloga, Juan Pablo Hermosilla, en entrevista con Publimetro.

Esta decisión se atribuye a que, si durante el periodo de investigación, la persona denunciada no es sometida a procesamiento, se debería declarar su sobreseimiento temporal o definitivo.

“En estricto rigor, lo que pasará ahora es que las partes tienen cinco días para apelar a este cierre de sumario y solicitar nuevas diligencias si así, tanto el denunciado o el querellante, lo determinan”, explicaron fuentes vinculadas a la Corte de Apelaciones de Santiago a La Tercera. “Si esto no pasa, entonces el magistrado tendrá que sobreseer la acusación y ahí será determinante para ambas partes si lo hace por prescripción de los delitos o inexistencia de delito o participación”.

Por ello, es presumible que Cristián Campos busque el sobreseimiento definitivo a través del Código de Procedimiento Penal, el que extingue la responsabilidad penal, además de que en el sistema antiguo se da “cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado”.

Por su lado, Hermosilla sostuvo que tanto él como la parte defensora fueron avisados respecto a cierre de las indagatorias.

“Efectivamente se notificó una resolución sobre cierre de la investigación, cosa que estábamos esperando las partes”, indicó.

“Es una investigación que ha sido bien exhaustiva. Ha sido particularmente detallada, así que estamos confiados de que se ha podido recabar todos los antecedentes que estaban disponibles, relevantes para determinar la veracidad de estos hechos”, agregó.

En este sentido, el abogado analizó la posibilidad de que el artista pueda ser sobreseído por el caso.

“Efectivamente, puede ser que se declare el sobreseimiento, no sorprendería, por prescripción, pero eso no es lo relevante. Eso es lo que ocurrió desde el caso Karadima para delante y hay muchos casos, en que se dice: ‘yo no puedo sancionar a esta persona por el transcurso del tiempo, porque estos hechos ocurrieron hace 20 años’”, detalló.

“Eso es muy relevante y para eso se ha hecho esta investigación, para que el juez pondere los antecedentes y nos diga si estima que se puede dar por acreditado el delito o no”, concluyó.

Por ahora, tanto Di Girolamo como Campos no han querido realizar declaraciones de forma pública.

La denuncia de abuso sexual contra Cristián Campos

La Fundación para la Confianza presentó en marzo del 2024 una querella contra el actor Cristián Campos, acusado de presunto abuso sexual hacia Raffaella Di Girolamo, hija de la actriz Claudia Di Girolamo.

El caso fue confirmado por la Fundación a través de sus redes sociales. En su declaración, señalaron: “Durante su niñez y adolescencia, el señor Campos le debía el máximo deber de cuidado, respeto y protección, en su calidad de adulto responsable y garante de sus derechos, sin embargo, utilizó su posición asimétrica para confundir, controlar y cometer abusos en su contra”.

Los hechos estipulados en la denuncia, tal como detalló la misma familia Di Girolamo en un comunicado donde le entregan su apoyo a Raffaella, habrían ocurrido cuando la psicóloga tenía entre sus 13 y 16 años.

Después de que se diera a conocer la querella, Cristián Campos respondió en una declaración enviada a nuestro medio: “Nunca, jamás, en mis sesenta y siete años de vida, he sentido atracción sexual alguna hacia menores de edad. El tema me resulta degradante y repugnante. He sido un buen padre, buen tío y padrino, y he compartido, y convivido siempre con sobrinas, hijos e hijas de amigos, pololas y parientes”, se defendió en ese entonces.