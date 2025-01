El actor Pedro Campos habría amenazado con “acabar” la carrera de Simón Pesutic en medio del caso donde su hermana Raffaella di Girolamo está acusando a su padre, Cristián Campos, de abuso sexual.

Este domingo el diario La Tercera publicó un reportaje donde revelaron algunos de los testimonios clave del caso. Allí apareció el nombre de la periodista Verónica Neumann, madre de Simón Pesutic, quien declaró a favor del acusado.

Neumann reveló que Pesutic habría recibido una amenaza por parte de Pedro Campos, con el objetivo de que ella se restara de declarar.

La declaración de Verónica Neumann

Glamorama compartió lo que sería la declaración más completa de Neumann, donde explica cómo llegó a declarar por Campos y las preocupaciones de Pesutic, que recordemos, actualmente trabaja con Pedro en el remake de Amores de Mercado.

“Como yo estaba en el proceso de investigación a la Fundación para la Confianza, aparece el caso de Cristián Campos y encontré que esto no podía ser porque ya habían utilizado a Felipe Berríos y los había expuesto a ambos.

Después veo que de la Fundación publicaron la presentación de la querella contra Cristian Campos por parte de Raffaella di Girolamo como fundación, y acto seguido una carta firmada por Familia di Girolamo, apoyando la denuncia contra Campos.

Al publicar esta carta se hace alarde de esta situación, exponiendo la privacidad de las personas involucradas. Esto me molestó mucho, por lo cual decidí contactar vía Instagram a María José Prieto, esposa de Cristián Campos.

Me presenté y le dije que quizás Cristián se acordaba de mí. Le comenté a María José lo de mi investigación a la Fundación para la Confianza y le ofrecí que, si ellos necesitaban de mi testimonio, yo estaba disponible para declarar, en base a lo que yo había investigado.

Posteriormente, María José me respondió y me dijo que Cristián se acordaba perfectamente de mí y que me agradecía mucho mi disposición. Después nos contactamos vía telefónica con María José, creo que fue posterior a que ella presentara declaración en el Tribunal.

Cuando me llamó me señaló que necesitaba gente que fuera del círculo y que conociera o hubiera trabajado con Claudia di Girolamo, y que fueran testigos de sus conductas abusivas y agresivas. Le dije a María José que contactara a las vestuaristas y a las personas que trabajaban en esa época y ella me señala que nadie quiere declarar.

Le di los datos de una persona que trabaja actualmente en Mega, de nombre Antonella. María José cometió una torpeza sin quererlo, porque llamó a esta niña y le dijo que yo le había dado su nombre para ubicarla, para que declarara en esta causa. Ese mismo día Antonella llamó a Pedro Campos y a mi hijo, el actor Simón Pesutic, quienes actualmente se encuentran grabando juntos el remake de la teleserie Amores de Mercado.

Le dijo a Pedro Campos y a mi hijo Simón que yo prestaría declaración en esta causa a favor de Cristián, lo que generó que Pedro llamara a mi hijo, amenazándolo. Le dijo que, si yo declaraba, su madre, Claudia di Girolamo, se encargaría de acabar con su carrera.

Mi hijo Simón me llamó angustiado y me pregunto por qué yo estaba haciendo esto, contándome lo que le había dicho Pedro. Yo le prometí a Simón que no declararía.

Yo le expliqué a mi hijo el motivo de mi interés por declarar en esta causa. Le expliqué a mi hijo que no conocía a Cristián y que yo declararía por la investigación que habla estado realizando (como periodistas) a la Fundación Para la Confianza.

Por otro lado, le dije que no era posible que Pedro, que había sido siempre muy buena onda con él, lo amenazara de esa forma. Le manifesté que este no era Pedro, sino Claudia la que realizaba estas amenazas. Así como también encuentro que es una maldad lo que hizo Antonella, de exponer tanto a mi hijo Simón.

Esta fue la razón por la cual la primera vez solicité declarar como ‘testigo protegido’, lo cual ahora sé que no rige en este sistema judicial. Pero fue muy fuerte que mi hijo recibiera amenazas respecto de su carrera profesional. La desesperación de él fue absoluta. Pero finalmente conversé que Pedro no podía influir respecto de su futuro Laboral. Pero Simón me dijo que yo sabía lo influyente que era Claudia di Girolamo en ese medio”.