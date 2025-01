Un álgido altercado se vivió en el último capítulo de Palabra de Honor, donde la “recluta” Rubí Galusky resultó expulsada tras hacer crueles comentarios sobre el cuerpo de su compañera, Natu Urtubias.

El problema entre ambas comenzó cuando la comandante Arratía llegó hasta el “regimiento” ficticio del reality para llevar a los participantes a realizar las actividades del día, momento en que Galusky no encontraba sus botas.

En ese momento, cuando Faloon se mostró en desacuerdo por tener que ayudar a buscar sus pertenencias a su compañera, lo que detonó un particular arrebato de Galusky: “Y por qué siempre ponen las cosas de ustedes en mi cama, ¿me quieren acusar de ladrona?”, acusó.

La frase de Rubí causó extrañeza entre sus compañeros, por lo que Natu Urtubias le contestó: “Nadie te ha dicho ladrona”, le aclaró, lo que provocó el enojo de su compañera.

Sin embargo, además del altercado que se dio en ese momento, la ex “¿Volverías con tu ex?”, volvió a arremeter en contra de la ex conductora de CHV a quien atacó mientras trasladaban baldes con agua por el patio.

“Vamos Rubí o te vas a quedar atrás como todo en tu vida”, le lanzó la ex animadora de “Ni Tan Basados”, a lo que Galusky contestó: “No importa gorda, dale”, se logra escuchar en el extracto emitido por el canal.

Sin embargo, más tarde, en una conversación con Gala Caldirola y Yuli Cagna admitió que también le dijo “fea”: “Yo no le dije gorda, sólo le dije fea”, aseguró.

Pero esta acción de Rubí con Natu solo fue la gota que derramó el vaso, pues su constante rebeldía y problemas con la comandante Arratía terminaron con su expulsión del programa.

“Por solicitud expresa de la comandante Arratía hemos analizado la situación y hoy debo comunicarles que la recluta Galusky tiene que abandonar Palabra de Honor“, comunicó Karla Constant a los participantes.

Pero la reacción de la participante expulsada estuvo lejos del arrepentimiento: “Así son las cosas, y qué le vamos a hacer. No me gustan las competencias y extraño afuera, así que me tengo que ir. Rescato a la gente que es real, a la falsa no, sólo me despediré de ellos“, cerró antes de dejar el encierro.