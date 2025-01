Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Eduardo de la Iglesia se une como nuevo integrante de "Contigo en la Mañana", el matinal de Chilevisión, acompañando a Julio César Rodríguez, Allison Göhler y Andrea Arístegui en un renovado equipo tras la llegada de la ex Mega como animadora y Francisco Sanfurgo como movilero. Con una larga trayectoria en medios, el animador expresó entusiasmo por sumarse al exitoso programa. Desde la producción, destacaron su llegada, resaltando su aporte de frescura y experiencia, mientras que dejó la conducción de "Todo va a estar bien" en Via X. Por su parte, Roberto Cox pasará a liderar "Chilevisión AM" y seguirá con proyectos en el área de prensa del canal.