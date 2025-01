Una breve reaparición en TV tuvo Roberto Dueñas, exmanager de famosos que actualmente está radicado en la ciudad de La Serena.

El expanelista de farándula tuvo una breve conversación con Patricio Sotomayor en el programa Plan Perfecto, donde habló de sus emprendimientos en la mencionada ciudad.

“No echo de menos la tele. Me vine hace 12 años a mi amada ciudad de La Serena. Me ha ido extraordinariamente bien. No me voy a agrandar, pero tengo dos radios y un canal de televisión, son regionales”, expuso.

En este sentido, la expareja de Marlen Olivarí indicó que ha tenido contacto con otros famosos de la escena nacional, en la capital de la región de Coquimbo.

“Me he encontrado a veces con Nacho Gutiérrez, ‘Chico’ Pérez, Julia Vial, cuando vienen a hacer eventos acá. No niego de mi pasado farandulero”, indicó a modo de broma.

Tras aquello, Diana Bolocco le preguntó respecto a cómo había logrado tener hasta tres medios de comunicación en aquella ciudad.

“Llegué hace 12 años, tuve un programa en radio y tuvimos la visión de hacer un programa regional. Yo tengo un programa de información y otro de entretención desde la playa”, respondió Roberto Dueñas.

“La idea es tener información regional. Cuando ustedes están mostrando los tacos en el Metro, comprenderás que a nosotros nos importa bien poco”, añadió.

Hay que señalar que Dueñas había tenido una breve reaparición en los medios durante la Teletón 2023. En ese entonces también estuvo en la ciudad de La Serena.