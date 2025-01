Un despacho del Matinal Mucho Gusto terminó de mala forma, la mañana de este jueves, en las cercanías del Congreso en Valparaíso. Esto debido a que el equipo de Mega acusó haber sido amedrentado por comerciantes ambulantes en el lugar.

Desde temprano, Roberto Saa había estado despachando respecto a la situación de personas que vendían productos, sin autorización, en las cercanías del edificio del Poder Legislativo.

No obstante, según relató Saa, todo se interrumpió cuando individuos comenzaron a increpar al equipo. De hecho, con el paso de los segundos se escucharon dos estruendos, que correspondieron a fuegos artificiales.

Fue ante esto que, desde el set de TV, llamaron a los comunicadores a ponerse a resguardo. “No quiero salir de aquí, porque significa que ellos logran su cometido”, expuso Saa.

Equipo de Mega es amedrentado

De acuerdo a lo que replicó Página 7, la situación generó el enojo de parte de José Antonio Neme en el estudio, quien emprendió contra las autoridades.

“Lo que yo no acepto es que se me diga que en realidad esto es un flagelo tan difícil que no se puede hacer nada, porque en Jardín del Mar no hay este tipo de comercio o si uno va a Reñaca no vas a encontrar eso”, indicó molesto.

“Cómo este país no va a tener rabia, pues la persona que se compra un departamento en Estación Central y se lo debe al banco, porque esos departamentos no son viviendas sociales, tienen que soportar los ruidos junto con la mugre y suciedad”, agregó.

“A veces uno no paga el permiso de circulación y te pescan el auto para llevarlo a los corrales. Ese es un país, y otro país es donde cada pelotudo hace lo que quiere y lanza fuegos artificiales, no po’, las cosas no son así, entonces la clase media chilena tiene mucha rabia y yo estoy con ustedes. Ahora no se puede informar huevón (sic)”, cerró.

Hay que señalar que, sobre el final, Roberto Saa confirmó que Carabineros realizó una fiscalización en el lugar. Hubo detenidos.