Leonor Varela celebró su cumpleaños número 52 en una íntima fiesta con sus amigos más cercanos. Entre ellos estaban Angélica Castro, el actor Guido Vecchiola y su pareja, el periodista Pablo Courard.

De hecho aquella fue la primera vez en que la actriz, que regresó a Chile a fines de 2023, se mostró junto al comunicador, que es director de una agencia.

“Cumplir 52 años celebrando y rodeada de amor es el mejor regalo que puedo pedir. Me siento profundamente afortunada y agradecida de cerrar un ciclo que me desafió e hizo crecer, y en el cual cumplí metas y me dejé sorprender por la vida”, indicó.

En septiembre pasado, Varela había publicado fotos de Courard en sus redes sociales, en un viaje que ambos realizaron al extranjero.

“Un Courard en su salsa” y “Tu cara lo dice todo”, fueron las palabras que escribió en ese entonces en su cuenta de redes sociales.

Leonor Varela y Pablo Courard

Hay que señalar que Leonor Varela estuvo casada por 13 años con el productor argentino Lukas Akoskin. Aquel matrimonio terminó en marzo de este año.

Fue tras eso que la actriz regresó hasta Chile, donde ha tenido algunos proyectos en televisión. Meses atrás, fue jurado el estelar Got Talent Chile.

Por su lado, de acuerdo a lo que expuso Glamorama, Courard estuvo casado por varios años con la periodista Bárbara Tupper, de quien se separó.