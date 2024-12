Luego de hacer público su diagnóstico de cáncer, Primer Plano emitió en su reciente episodio la entrevista completa con Miguel ‘Negro’ Piñera, donde el artista se refiere en profundidad a su leucemia.

Sin embargo, las palabras de la figuración de televisión generaron debate, luego de que Patricia Maldonado cuestionara lo dicho por Piñera.

Ante sus dichos, ‘Negro’ Piñera tomó su cuenta de Instagram y le contestó. Junto a una fotografía de sí mismo en el funeral de su hermano Sebastián escribió: “Anoche dudaron de mi enfermedad, eso es ser mala leche”, comenzó diciendo en referencia al episodio de este domingo de Primer Plano.

“Mi doctora Pinto y todo su equipo de médicos son mis tratantes de Red Salud Vitacura. Sin comentarios”, cerró en su comentario.

Como era de esperarse, la publicación se llenó de mensajes de apoyo por sus palabras.

¿Qué dijo Patricia Maldonado sobre ‘Negro’ Piñera?

Las declaraciones de la panelista de Primer Plano se dieron luego de que Julio César Rodríguez, animador del espacio, cuestionara su falta de emotividad ante la noticia, razón por la que apuntó que en los demás canales figuras de la televisión reaccionaron llorando a la revelación.

A ello, Patricia Maldonado contestó: “Yo lloraría si viera a un niño agonizando de cáncer que no tiene los medios. (Pero) mi pregunta es, si tú no quieres seguir hablando, quieres tranquilidad porque te quedan seis meses de vida, como estas dando todos los días, entrevistas en televisión, no entiendo“, dijo la ex Mucho Gusto.

“Yo lloro cuando tengo ganas de llorar, yo lloro cuando algo me conmueve, por qué tendría yo que mentir. Es una entrevista de alguien que tiene cáncer, pero ya basta, hay mucha gente del espectáculo que se ha ido por enfermedades y no se le ha dado la tribuna que corresponde. Es una exposición sin sentido“, añadió, haciendo referencia a que fue ‘Negro’ Piñera quien contactó al animador para hablar públicamente del tema.