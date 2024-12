Chilevisión emitió la entrevista a Miguel \\'Negro\\' Piñera donde reveló padecer leucemia aguda y agradeció a sus seguidores, expresando su intención de combatir la enfermedad. Tras recibir quimioterapia, el hermano de Sebastián Piñera planea enfrentar la situación con determinación, recordando a sus hermanos fallecidos y mostrando optimismo: \"voy a lucharla, voy a pelearla, voy a salir adelante, me tengo fe, estoy con ganas de seguir viviendo\". Se espera que continúe el tratamiento en casa tras ser dado de alta, según sus allegados.

Finalmente, el pasado domingo Chilevisión emitió la entrevista a Miguel ‘Negro’ Piñera, donde reveló estar padeciendo leucemia aguda.

En su estilo, el músico dejó un conmovedor mensaje a través de la pantalla, en donde agradeció a sus seguidores y expuso la idea de tratar la enfermedad.

Recordar que, el pasado jueves, el hermano del expresidente Sebastián Piñera ingresó a un centro clínico, para iniciar con el proceso de quimioterapia, siendo dado de alta un día después.

“En estos momentos, cuando miro la vida recorrida, me es imposible no sentir agradecimiento por tantas personas e historias maravillosas que la vida me ha dado la oportunidad de conocer”, indicó.

“He vivido una vida muy intensa, estoy muy agradecido de dios, no me puedo quejar de nada. He tenido una vida plena, con alegrías, dolores, como todos”, agregó.

“La vereda de caminar esta carrera de músico es un regalo, donde uno puede alegrar los corazones de tanta gente, y lo he hecho por todo mi Chile, de Arica a Magallanes”, siguió.

Mensaje de ‘Negro’ Piñera

Sobre el final, el artista de 70 años envió un particular mensaje hacia su familia y su hermano Sebastián, fallecido en febrero pasado.

“Hemos despedido como familia a mi hermana Guadalupe y mi hermano Sebastián, que más que un hermano era un padre para mí. Como lo extraño… pero creo que me voy a juntar con él, para mí que me está llamando: ‘Negro vente pa’ acá y trae la guitarra"”, comentó.

“He tenido la suerte de ver varios doctores, unos te dan seis meses, otros te dan un año. Aquí el único doctor que vale es Dios. Pero voy a lucharla, voy a pelearla, voy a salir adelante, me tengo fe, estoy con ganas de seguir viviendo”, cerró.

Hay que señalar que, el pasado viernes, cercanos al músico sostuvieron que éste seguirá con el tratamiento desde su hogar.