Claudio Narea, recordado guitarrista de Los Prisioneros, dio una extensa entrevista, donde conversó sobre variados temas, entre estos la actual relación con sus excompañeros: Miguel Tapia y Jorge González.

En este sentido, el músico fue consultado por La Tercera respecto a cómo vio, desde su perspectiva, el accidente cerebro vascular que sufrió González en 2015, cuando se encontraba de gira por Chile.

De hecho, fue aquel hecho el que prácticamente marcó el fin de la carrera del cantautor.

En este sentido, Narea fue enfático al señalar que su excompañero “estaba rodeado de parásitos” y “nadie lo cuidaba”.

“yo publiqué el libro Los Prisioneros: biografía de una amistad contando la historia completa. Salió en septiembre del año 2014 y él se enferma en febrero de 2015. Pasó muy poco, pero en realidad en octubre me llegó la información, salió en los diarios, en realidad, en Perú, que se había visto muy mal Jorge en el año 2014″, expuso.

“En enero/febrero, se veía mal ¿y qué hicieron el resto de los que lo rodeaban? El manager, los amigos que frecuentaba, los que tocaban con él, ¿que hicieron con esa información? Nada, no lo llevaron al médico, o Jorge no quería ir al médico. Entonces ¿que me pasó?”, agregó.

“Bueno, digo que Jorge estaba rodeado de parásitos, gente que solamente le aplaudía todo lo que se le ocurría y nadie lo cuidaba. Eso es lo que te puedo decir, esa es la sensación que tuve”, comentó.

Asimismo, Claudio Narea también entregó su versión respecto a una información que circuló hace algunos años, respecto a una posible reunión que pudieron haber tenido Los Prisioneros en 2019, durante el Estallido Social.

“Pasa el tiempo y yo me entero de que por ejemplo, Jorge dio la idea (…) Pero Miguel, a mí no me dijo eso, nunca Miguel dijo eso. Dijo que fue su idea, o sea si me dice Miguel, yo le digo: ‘sabes que no pasa nada, esa idea es absurda”, contó.

“Hoy día con el tiempo, pasa que Miguel dice que fue su idea, y no, no fue su idea, fue idea de Jorge, pero a mí no me llegó eso, esa información no me llegó. Entonces yo lo dije porque era improbable”, concluyó.