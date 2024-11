En un nuevo capítulo de Top Chef Vip, el ex tenista argentino, Horacio de la Peña, se convirtió en el cuarto eliminado del programa culinario tras no convencer a los jueces con su plato. Acompañado de Teresita Reyes, De la Peña se despidió con tristeza al reconocer que tuvo un mal día en la competencia de eliminación. A pesar de su eliminación, destacó la experiencia en el programa como una oportunidad para aprender sobre sabores, texturas y comidas, expresando su gusto por la competencia y el deseo de seguir cocinando.

La noche de este martes se conoció el cuarto participante eliminado del programa Top Chef Vip, donde celebridades chilenas compiten en un concurso de cocina. Para esta oportunidad, Horacio de la Peña debió dejar el programa culinario.

Junto a Teresita Reyes, el ex tenista argentino, esperó la decisión de lo jueces, quienes indicaron que su plato fue el peor de la competencia de eliminación.

“Fue una gran experiencia, la pasé muy bien”, dijo Horacio como sus primeras impresiones.

Horacio de la Peña es el cuarto eliminado de Top Chef Vip

A ello complementó: “Triste, tuve un mal día… perdón… pasa, a veces no salen bien”, dijo, mientras era abrazado por la actriz, Teresita Reyes, quien mostraba una evidente tristeza.

Al ser consultado por su experiencia en el programa culinario, mencionó que “fue divino, fue muy lindo aprender a conocer sabores, texturas, comidas, estudiar, me encantaba todas las noches ponerle ganas“.

¡CUARTO ELIMINADO!😱 Tras no lograr convencer a los chefs con su plato, Horacio de la Peña tuvo que abandonar las cocinas de #TopChefCHV 😔 pic.twitter.com/GWKiDCRafq — Chilevisión (@chilevision) November 12, 2024

Por último, agregó: “Yo vine a aprender, me gusta la competencia, no me gusta perder, tenía ganas de seguir… Me faltaron más cocinas en pareja”.