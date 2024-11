Maricarmen Arrigorriaga, actriz chilena de teatro, cine y televisión, recordada por sus papales en teleseries como Aquelarre (1999), Lola (2007) o la más reciente, Verdades Ocultas (2020-2022), lanzó una ácida crítica contra los remakes de icónicas teleseries de TVN.

Recordemos que el área dramática de Mega compró los derechos de algunas de las ficciones más recordadas del canal estatal e hizo sus propias versiones. Hasta ahora, está en emisión El Señor de la Querencia y pronto se estrenará Amores de Mercado.

“La verdad es que no entiendo mucho que es lo que pasó. Primero no entiendo cómo TVN vendió tres de sus mejores teleseries, pudiendo haberlas vuelto a dar y con éxito porque eran buenísimas“, expresó recientemente durante una entrevista en el programa Reyes del Drama.

La actriz cuestionó el porqué revivieron estos dramas, habiendo pasado tan poco tiempo desde que salieron en pantalla. “La gente tiene en la memoria a los protagonistas, los actores, entonces se presta para comparar y encuentro que eso no es bonito“, planteó Arrigorriaga.

En la misma línea, dijo que “siempre sale perjudicado el nuevo. Lo antiguo fue como más cuidado, mejor. Entonces encuentro que no ha sido acertado”.

“Tienes que hacer cosas que tengan 20 o 25 años para que el público las recuerde entre nubes. En cambio, estas están muy cercanas porque además tuvieron mucho éxito”, reiteró.

Además, se preguntó por qué no se están escribiendo historias nuevas: “Es raro, no entiendo, teniendo tantos guionistas, dramaturgos. ¡No entiendo! Tienen excelente gente que escribe. La verdad es que no entiendo cuál fue la razón”.

“Es curioso, la verdad es que lo hemos hablado entre los actores y no nos hemos percatado de cuál fue una buena razón para hacer eso. No la sabemos”, cerró.