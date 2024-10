Cristián Riquelme es parte de una nueva temporada de Top Chef Vip, espacio de cocina que animó con bastante éxito.

El actor dio una entrevista con Página 7, donde reveló que tomó una medida drástica en las últimas semanas: se fue a vivir con su casa rodante en las instalaciones de Chilevisión.

Cristián Riquelme en Chilevisión

No se trata de una crisis familiar o algo por el estilo. La situación está ligada a un plano más económico, según él mismo indicó.

“Mi casa rodante está en CHV. Termino de grabar a las 7:30 o 7:40, a veces a las 8:00, y me voy a mi casa rodante ahí mismo”, expuso el presentador.

“Al principio me quedaba en hoteles, pero no hay bolsillo que aguante un hotel. Después me quedaba en casa de familiares y era una lata también, porque llegaba cansadísimo y no quería dialogar con nadie, quería comer y acostarme. Entonces dejar mi casa rodante ahí era lo más práctico”, agregó.

Sin embargo, Riquelme aseveró que una desventaja es que no logra desconectarse de las grabaciones en la estación.

“Ninguna desconexión. Salía del canal y me iba al estacionamiento. Es un poco triste, pero por vivir en la costa, todo lo puedo hacer”, comentó.

Hay que señalar que el intérprete actualmente se encuentra radicado en Maitencillo, donde vive con su esposa e hijos,

“Me cambió la vida. Mi familia sonríe mucho más, mi señora está muy contenta y yo bajé la velocidad de 120 k/h, que es lo que se vive en una ciudad, a 80 k/h. Estoy más tranquilo, sonrío mucho más”, concluyó.