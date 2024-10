Fue a comienzos de octubre que Ivette Vergara dejó TVN tras dos años en el canal y lo hizo criticando a la estación televisiva.

“No me sorprendió que no me renovaran el contrato, lo que me dolió fue la forma en que todo esto pasó (…) ni siquiera me dejó terminar mi contrato en pantalla“, fue uno de los tantos descargos que hizo la comunicadora en conversación con El Mercurio.

Sumado a ello, Vergara también acusó a los ejecutivos del canal de no haberla valorado y de tener poca presencia femenina en pantalla, lo que calificó como una “incoherencia”.

Sus palabras generaron escozor, por ello la nueva animadora de Mega, Francisca García-Huidobro se refirió a los reclamos de la periodista.

“Creo mucho en el poder femenino y en los trabajos me ha tocado trabajar con mujeres muy potentes. Yo soy una mujer muy potente, pero me parece que pedirle a un canal —que recién está sacando la nariz del hoyo con Ahora Caigo y Mi Nombre Es—, que te tienen que tener ahí, aunque no tengas proyectos, no po’, ni hombre ni mujer“, partió diciendo al mismo periódico según recogió Página 7.

Sobre lo mismo, la “Dama de hierro” aseguró que en la actualidad ningún canal se puede dar el lujo de tener “un conductor que no conduce”, esto en relación a la falta de proyectos para Ivette en TVN.

Pero las palabras de Francisca García-Huidobro no se detuvieron ahí e incluso recordó un episodio que le ocurrió a ella.

“Cuando me fui de CHV al 13 había una cláusula que me podía obligar a quedarme, pero pensé que si se habían acabado Maldita moda y Primer Plano ¿qué iba a hacer?”, recordó.

“Llegué al 13 con un montón de proyectos, pero vino la pandemia y el estallido social y a los dos años me fui para mi casa sin llorar. Creo que a la tele no se va a llorar, se llega llorado de la casa”, reflexionó a modo de cierre al respecto.

Cabe mencionar que hace algunos meses Francisca García-Huidobro fue fichada por Mega, donde será la encargada de conducir el nuevo programa de farándula “Only Fama”, cuyo estreno está agendado para este viernes.