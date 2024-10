Hace tres semanas el participante de la segunda temporada de Gran Hermano, Iñigo López, le pedía en televisión en vivo a Scarlette Gálvez -más conocida como Sckarcita-, integrante de Top Chef VIP, ser su pareja, esto después de aventurarse en un romance tras conocerse en las entrevistas posteriores del canal.

Sin embargo, la relación ya se encuentra cruzando una fuerte crisis, esto luego de que el ex Everton le fuera infiel dentro del reality.

Todo se dio en una visita de los ex participantes del reality a la casa en Argentina, donde participaron en la última fiesta del encierro. Fue en esa instancia que incitados por Karina Jerez, Iñigo y Camila Power terminaron besándose.

El momento dejó estragos al instante, pues el exfutbolista recurrió bastante alterado a “Big” solicitándole que borrara las imágenes, pero ya era muy tarde y todo había sido emitido en vivo.

Como era de esperarse, estas grabaciones llegaron rápidamente a su pareja, quien no dudó en alzar la voz ante el hecho. Primero fue en sus redes sociales donde se tomó la instancia con humor, pero una vez inició el programa en vivo, Sckarcita le envió un contundente mensaje al panelista de Gran Hermano, Michael Roldán, donde le comunicó su decepción por la infidelidad.

“Me dice textual: ‘más que molesta, estoy decepcionada’. Ella me habla de todo lo que vio este fin de semana de Íñigo. ‘La cagó, no pretendo seguir, que me vea la cara y pase algo más grave el día de mañana. Con lo que vi este fin de semana, me queda súper demostrado la persona que es él y no es alguien que quiera tener a mi lado’“, leyó el panelista en vivo el mensaje de la ex Gran Hermano.

Pero otro álgido momento se vivió adentro de la casa cuando las imágenes del momento fueron mostradas a todos los jugadores de la casa, lo que provocó la furia de Iñigo.

“Yo me eché para atrás (…) no vámonos a la chucha. Mira como me agarras tu (sic)”, se le escuchó acusar a Karina mientras las imágenes aparecían en pantalla y sus compañeros le pedían que se calmara pues estaba golpeando cosas de la cosa, según se filtró en el audio.

Cuando retomaron la imagen en vivo, se pudo ver como su compañero Felipe tuvo que ir a calmarlo: “No hagas más escandalo o va a quedar más la cagada” (sic) le aconsejó.

“Yo lo único que digo es que no tengo nada que ocultar, soy bien hombrecito para mis cosas y se ve claramente como me echo para atrás. Me da mucha rabia, lo encuentro poco sororo”, lanzó directamente en alusión a Camila Power. Tras ello, Iñigo decidió guardar silencio sobre la infidelidad a Sckarcita.