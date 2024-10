Por estos días, el gimnasta Tomás González se encuentra en las grabaciones de Top Chef VIP 2, en un nuevo acercamiento con los medios de comunicación.

Hace algunos días, González conversó con FM Dos respecto a varios temas, uno de ellos ligado a su historia de amor con Juanes, su esposo.

Ambos se casaron en noviembre del año pasado, en una ceremonia muy íntima que contó con pocos invitados.

En la última charla, el deportista contó algunos detalles de la historia con su cónyuge.

“Me casé a fines del año pasado, era una ceremonia súper íntima porque en general yo mi vida privada la reservo y no me gusta exponer mi vida privada. Es un tesoro que tengo y lo protejo mucho”, indicó.

“Me casé después de seis años de relación. Así que llevamos siete años de relación, vamos a cumplir nuestro primer aniversario de matrimonio así que estamos súper contentos, felices, tranquilos. La verdad es que es la mejor decisión que tomé”, agregó.

En este sentido, el también comentarista deportivo detalló la forma como conoció a Juanes.

“Nos conocimos yendo a un cumpleaños de un amigo, como de invitados de un amigo, a la casa del cumpleañero y, en el minuto menos pensado, ahí nos conocimos”, indicó.

De hecho, a mediados del año pasado, Tomás González había expresado sus deseos de convertirse en padre.

“El día de mañana me encantaría formar una familia, casarme. Yo antes decía que no estaba ni ahí, pero me encantaría, es la estructura en la que crecí y mi sueño. Yo creo que lo vamos a formalizar prontamente, si todo sale bien. Me encantaría tener hijos. Y si no, hartos perros”, comentó en la oportunidad.