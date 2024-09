Carolina Soto estuvo en el pasado capítulo del late Todo va a estar bien, donde conversó con Eduardo de la Iglesia sobre varios temas.

En este sentido, la cantante nacional develó algunos secretos de su paso por Rojo, programa donde se dio a conocer hace casi 20 años.

La dinámica comenzó cuando De la Iglesia le preguntó: “¿Hay alguno de Rojo que te haya excitado?”.

Ante esto, la artista no se guardó nada, asegurando que tuvo ‘affaires’ con dos exconcursantes, los cuales no fueron conocidos por el público.

“Hubo varios, pero después me di cuenta de que no, porque no tenía ni una posibilidad. Había uno que me excitó en un momento y yo le di unos besos, nos dimos unos calugazos escondidos, pero hasta ahí, no más”, indicó.

Historia de Carolina Soto

Tras aquello, la ganadora del Gran Rojo prefirió no entregar los nombres de los otros intértpretes, aunque aseveró que se trató de un cantante y un bailarín.

“Lo que te puedo decir es que los dos besaban muy bien. Fueron un par de besos bien ricos, lo único que te voy a decir es que una dama no tiene memoria, pues hay cosas que jamás voy a contar, como esta”, expuso.

“Nunca he contado eso, es que hay muchos secretos, hay una biografía no autorizada de Rojo. Pero se acabaría la magia, imagínate si contamos todas las cuestiones, da para mucho”, remató.

Hay que señalar que Soto se casó en enero del 2022 con el enólogo Antonio Vásquez, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Valle del Elqui.