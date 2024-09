Uno de los roles más recordados de Daniela Lhorente en teleseries fue el de Waleska Marambio, en el Circo de las Montini.

Dentro de la ficción, aquella fue una artista del circo, quien además era la líder del grupo ‘Los Montinix’, que bailaban Axé en las calles de San Antonio.

A eso se suma que, en la producción, la joven protagonizaba un triángulo amoroso con los hermanos Danilo (Pablo Schwartz) y Alexander (Álvaro Espinoza).

Lo cierto es que, 22 años después, la actriz decidió revivir el personaje durante un viaje que realiza con Pancho Melo, su esposo, por Europa.

De hecho, la propia Lhorente grabó un video personificando a Waleska justo frente a la Torre Eiffel en París, el cual publicó en sus redes sociales.

“Yo no soy nada cualquier cosa, tengo el cuerto medio rendido en el liceo de Limache. Miren donde estoy, ahí tenís señora Lidia, ahí tienen todos los del circo”, indicó en la oportunidad.

“Aquí estoy de nuevo, miren con quien estoy, con Pancho Melo. Mire señora Lidia, yo no soy cualquier cosa, tengo el cuarto medio rendido en el Liceo de Limache”, agregó.

Hay que señalar que, años atrás en una entrevista, Lhorente reconoció que llevó a cabo el personaje estando embarazada.

“Estábamos con clases de circo, me tocaba trapecio fijo y cuerda. Quedé embarazada finalizando ese entrenamiento. Yo no sabía, nunca me di cuenta, aunque nadie lo crea. No me di cuenta que estaba embarazada, porque seguí menstruando, nunca me sentí mal, nada”, contó en la oportunidad.

“Me dieron mi personaje, empezamos a grabar y nos pegamos el viaje a San Antonio -ahí se rodaba la teleserie-. Me empecé a sentir mal, me dio un dolor muy fuerte en el útero y como que me iba a desmayar, me vino un bajón de energía súper fuerte. Ahí sentí algo extraño y fui al doctor a la vuelta del viaje”, indicó.

“El doctor me dice ‘su problema late’ y me muestra el corazón. Lo primero que pensé fue felicidad, me impresioné, después pensé en la teleserie, salí y dije ‘qué voy a hacer ahora’. Yo chica, recién tercera teleserie, me sentía un poco responsable de lo que había ocurrido, porque tenía que responder con el personaje, habían responsabilidades que tenía que cumplir”, detalló en ese entonces.