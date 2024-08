Fue en abril del año pasado que la periodista Paulina de Allende Salazar fue desvinculada de Mega, esto a las pocas horas de emitir un polémico comentario sobre Carabineros.

En un despacho en vivo, llamó “paco” al fallecido carabinero Daniel Palma, quien murió luego de que un delincuente le disparara en dos ocasiones al rostro durante una fiscalización.

Tras ello, el general de la institución, Álex Chaván, vetó a la periodista de un punto de prensa. Estas razones terminaron con el despido de la comunicadora.

Sobre esto fue consultada su amiga Mirna Schindler en el programa “Todo va a estar bien”, donde calificó la situación como “una falta de consideración”.

“La salida de la chica (Paulina de Allende) de Mega, mi salida de Canal 13 no se parece ni esto a lo que le pasó a la chica. La despidieron al aire”, afirmó.

A lo que agregó: “La chica va camino al canal y tenemos a los conductores del matinal diciendo ‘las declaraciones de Paulina de Allende Salazar no corresponden’, o sea, una cuestión de una falta de cuidado, consideración, por haber dicho ‘paco"”.

A raíz de sus palabras, la periodista fue consultada por el animador, Eduardo de la Iglesia, sobre si la reacción habría sido la misma, se tratara de un hombre, a lo que contestó: “No tengo ninguna duda de que en este país ser hombre te cambia completamente”.

“A lo mejor la habrían despedido igual, no lo sé, pero de que en este país ser hombre y sobre todo en el mundo que yo me muevo, periodista, tienes ventajas que definitivamente no tenemos las mujeres, te lo doy firmado”, cerró Mirna Schindler.