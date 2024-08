Fue en 1988, en medio de una gira de la Teletón por el país, que Gloria Benavides recibió la noticia de que su exmarido y padre de sus hijos había sido asesinado a manos de Manuel Contreras Valdebenito, hijo del agente de la Dina del mismo nombre.

Así lo relató la artista en una reciente entrevista donde entregó nuevos detalles del asesinato ocurrido en dictadura.

Su marido, Joaquín Molina, quien fue un oficial del Ejército, fue acribillado, según contó la cantante y actriz nacional: “Sentí angustia, porque era el papá de mi hijo y era muy buen papá”, comenzó diciendo a CNN.

“Estaba mi hijo con él”, agregó sobre el momento del asesinato. “Lo que contó Joaquín es que el papá lo tiró lejos, porque veía que venía una metralleta”.

“Fue espantoso, porque estaba mi hijo ahí y él vio todo eso. Cambio la vida de todos, de toda la familia, de mi hijo”, admitió Gloria Benavides.

Respecto al asesinato de su marido, la actriz contó que se enteró años más tarde de lo ocurrido a través de su hijo: “Nunca lo conversé con mi hijo hasta más grande, luego que pasó tiempo”.

“Él estaba haciendo pizza con su papá adentro de la casa, estaba con sus dos hermanos de parte de papá (…). Me duele. Yo nunca digo el nombre (de Manuel Contreras padre) porque recibí muchas amenazadas, así que no puedo“, se sinceró al respecto.

La cantante también contó en la entrevista que le ofrecieron una cuantiosa suma para participar en la campaña en del Sí pero se negó. “Me hicieron ofertas increíbles que me habrían solucionado la vida, pero no, yo no soy así. Gano mi plata con lo que yo trabajo y con lo que yo creo que es bueno para mí y eso no era bueno para mí”, confesó.