Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La cantante chilena Denise Rosenthal, quien contrajo matrimonio con el artista Camilo Zicavo en 2022, reveló en una entrevista en el programa "De tú a tú" de Canal 13 que no tiene prisa por ser madre a pesar de que es uno de sus sueños y proyectos de vida. Aseguró que aunque lo tiene proyectado, no está planificado para el momento y está feliz disfrutando de su trabajo, indicando que las cosas suceden en su momento. Además, expresó que no tiene intenciones de tener una familia numerosa, ya que quiere traer un hijo al mundo para que sea una buena persona y pueda hacer cambios en un mundo complicado.