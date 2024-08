La abogada y animadora de TVN, Carmen Gloria Arroyo, se defendió públicamente por primera vez de las acusaciones de maltrato laboral realizadas por ex empleados de su programa "Carmen Gloria a tu servicio", señalando que las suposiciones en su contra han sido injustas. Arroyo afirmó en una entrevista con Pedro Carcuro que las denuncias no se ajustan a la realidad, indicando que en los últimos siete años en TVN no ha habido acusaciones en el sindicato.

Fue hace algunos meses que estalló la polémica cuando antiguos empleados del espacio de televisión de TVN afirmaron que el ambiente laboral detrás de cámaras no era el mejor.

Sin embargo, fue recién ahora que la abogada dio su versión oficial de los hechos. En conversación con Pedro Carcuro en su programa web “Pedro Pé”, que la animadora se tomó un momento del espacio para hacer sus descargos.

“Nadie me ha preguntado mi versión, pero, sin embargo, me han condenado y se han mofado y me han calificado por suposiciones. Hay en especial un programa de farándula que lleva un año casi en un bullying constante en contra mío basado en suposiciones“, comenzó diciendo sin nombrar identificar al espacio de televisión.

Además de asegurar que son “aseveraciones distantes de la realidad”, Carmen Gloria Arroyo sumó: “Afirman que nuestro programa y yo en específico tengo acusaciones en el sindicato (…) han pasado más de cien personas por el programa y se han desvinculado a no más de 20 en 18 años”.

Carmen Gloria Arroyo: “Nunca hubo ninguna acusación en el sindicato”

“Durante los últimos siete años en TVN, nunca hubo, ha habido ninguna acusación ni denuncia en el sindicato, nunca“, afirmó de manera categórica.

Al respecto aclaró: “Lo que hubo fue una conversación de pasillo entre una ex trabajadora del programa, que ya no trabajaba en TVN, y un miembro del sindicato”, reconoció.

Y continuó: “Que le dijo o comentó que el trabajo que hacíamos era estresante y era arduo. No eran actos de violencia, no eran actos de maltrato“.

Luego de esto, de acuerdo a Carmen Gloria Arroyo, el sindicato emanó una recomendación para revisar las jornadas de trabajo, no obstante, la abogada aseguró que estas son acordes con las directrices del gremio.

La denuncia por despido “injustificado”

Respecto a los rumores de despidos, la animadora reveló que efectivamente una periodista iba a ser desvincula por inasistencias reiteradas e injustificadas, sin embargo, cuando esta regresó tras una larga ausencia, presentó una denuncia por malos tratos.

No obstante, esa denuncia no era contra la abogada, afirmó. Independiente de ello, la mujer detrás de “Carmen Gloria a tu servicio”, señaló que el canal inició una investigación interna al respecto, mediante la que no se constató que las acusaciones fueran tales, por lo que se rechazó la instancia.

“Y no hay nada más. El equipo está trabajando feliz, contento, haciendo la pega, con muy buen rating”, afirmó, para luego calificar los rumores como “una injusticia tremenda”.

Tras ello, aseguró que no volverá a referirse al tema en otra instancia, dando por cerrada la polémica.