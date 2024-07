Fue en mayo pasado cuando se dio a conocer sobre la separación entre Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, tras más de 20 años de matrimonio. En una reciente entrevista, quien se refirió al tema fue su hijo Nicolás Solabarrieta.

En conversación con AR13, el exfutbolista aseguró que se encuentra apoyando a sus progenitores, aunque ha evitado inmiscuirse en los problemas de ambos.

Dichos de Nicolás Solabarrieta

“Mira, yo en ese sentido trato de mantenerme un poco al margen, por supuesto que yo tengo una relación con mis dos papás, los amo con toda mi alma, pero siento que no estoy en un lugar donde no me correspondería hablar de mis papás”, expuso.

Asimismo, el actual chico reality aseguró que, en su momento, optó por mantenerse al margen de la situación.

“Tienen que resolverlo entre ellos, son dos personas adultas. Yo desde la posición de hijo, por supuesto que los voy a apoyar, pero no me puedo involucrar más que eso”, indicó.

Hay que señalar que, hace algunas semanas, Ivette Vergara evidenció su postura sobre el quiebre con el periodista, asegurando que era improbable que se reconciliaran.

“Ya no fue. Evidentemente que la vida avanza, sigue”, indicó en entrevista con Canal 13.

Nicolás Solabarrieta, ingresó al reality Ganar o Servir, de Canal 13, hace algunas semanas. Anteriormente había estado en Tierra Brava.

De hecho, en aquel encierro conoció a su actual pareja, la modelo Valentina Torres (Guarén).