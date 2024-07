Fue a fines de abril cuando se confirmó que los periodistas Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara estaban separados, luego de más de 20 años de matrimonio.

“Hace un mes no estoy con Ivette Vergara, hace un mes tomé la decisión de armar mi bolso e irme al departamento de mis papás”, indicó en ese instante el comentarista deportivo.

La animadora habló escuetamente del tema en el programa Al Piano con Lucho, de Luis Jara, en donde sinceró su postura respecto a su, ahora, exmarido.

De acuerdo a Página 7, un adelanto del nuevo espacio de TV+ detalló la conversación entre Vergara y Jara, en donde la comunicadora aseguró que está dispuesta a rehacer su vida amorosa.

Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara

“Totalmente, porque me encanta el amor. Me encanta sentirme amada y me encanta amar. Y ojalá que aparezca… fuera de broma, sin duda, porque a mí me gusta”,sostuvo.

“Me gusta amar, entregar amor. Siento que soy una mujer que tiene mucho por entregar”, agregó.

Tras aquello, Lucho Jara tomó la palabra, reconociendo que la comunicadora quiso salvar su matrimonio en varias ocasiones.

Por su lado, Vergara fue tajante al señalar que: “Lógico, pero ya no fue. Evidentemente que la vida avanza, sigue”.

Hay que señalar que, semanas atrás, la comentarista deportiva recibió mucho apoyo de parte de sus hijos, Iñaki y Nicolas, quienes la destacaron como una “gran madre”.