Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La actriz Patricia Rivadeneira reveló durante una entrevista en el late Todo va a estar bien que años atrás cometió un robo en una tienda de Europa, confesando que le gustaba "robar un poquito" y que en esta ocasión sustrajo un pañuelo de una tienda cara donde había gastado la mitad de su sueldo. Aseguró no sentir remordimiento por este acto, ya que considera que no perjudicó a nadie, explicando que no robaría algo a alguien que se viera afectado por ello.