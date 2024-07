Mega se adjudicó la concesión del icónico Festival de Viña por los próximos cuatro años, convirtiéndose en el único canal de televisión abierta que lo transmitirá. Aunque aún no han revelado quiénes serán los conductores del evento en reemplazo de María Luisa Godoy y Francisco Saavedra, se rumorea fuertemente que Karen Doggenweiller podría ser la animadora principal. Por otro lado, el reconocido lector de noticias Juan Manuel Astorga ha sido postulado por la productora Jacqueline Cepeda.

Durante los próximos cuatro años, Mega se hizo cono la concesión del Festival de Viña, siendo el único canal de televisión abierta en emitirlo. Sin embargo, la estación aún no devela la alineación que tomara el lugar de María Luisa Godoy (TVN) y Francisco Saavedra (Canal 13).

Aunque no han confirmado a su animadora, el nombre que suena más fuerte es el de Karen Doggenweiller. De confirmarse, restaría definir al conductor que la acompañará.

En este contexto, durante los últimos días, comenzó a resonar el nombre del lector de noticias, Juan Manuel Astorga, quien fue postulado por Jacqueline Cepeda, conocida productora de TV que descubrió a rostros como Ricarte Soto y Roberto Cox, para ser el animador del Festival de Viña.

Fue durante su participación en el programa de Vía X, Todo va a estar bien, que Cepeda postuló: “Mega podría ir pinponeando, pero tiene que potenciar a sus rostros”.

“Y del área dramática, no sé si quieran potenciar a alguien para animador. Así que tienen cuatro alternativas que a mí me parecen bastante buenas y a mí me gusta Juan Manuel Astorga”, agregó sobre el posible animador del Festival de Viña.

Sus razones para proponer al periodista de Meganoticias es que: “Él se ve muy compuesto leyendo las noticias, pero es muy simpático”, concluyó.