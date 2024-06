La versión trasandina de Gran Hermano que atraviesa su recta final vivió este martes una nueva eliminación donde Juliana “Furia” Scaglione se enfrentó voto a voto con Martín Ku.

La entrenadora de Crossfit fue elegida por el público para dejar la casa, lo que sorprendió a sus compañeros y al público, más no a ella, quien se tomó la decisión fiel a su estilo.

Fue luego de que Santiago del Moro leyera su nombre que la competidora se levantó del sofá con los brazos en alto, en signo de celebración, y procedió a despedirse de solo dos de sus compañeros: Emmanuel Vich y Dario Martínez.

A los demás competidores les lanzó: “Ustedes no me saluden, cacatúas asquerosos. Me trataron como una reina a último momento, pero son la misma mierda de siempre. Gracias por ser unos falsos”.

Tras ello fue por su maleta y tomó un peluche que adornaba una estantería sobre la televisión. Desde el pasillo de la salida volvió a arremeter contra sus compañeros: “No me canten nada, silencio. Sé que me gané este premio y esta casa es mía. Y lo sé”.

Pero las polémicas que rodearon su salida no solo ocurrieron dentro del encierro, sino que también se trasladaron al estudio donde se hace el programa en vivo.

Hasta allí llegó en un vehículo, donde fue recibida por sus seguidores y excompañeros, a quienes vociferó un grito que no se escuchó en la transmisión, pero que no era positivo.

Tras ello se terminó la transmisión en vivo, pero tal como captaron cibernautas que luego compartieron el registro en redes sociales, Furia escuchó gritos poco agradables de sus detractores, a los que no dudó en responder, insultándolos y sacándoles la lengua.

Como se puede ver en los registros, la participante tuvo que ser acompañada por seguridad del estudio para poder salir, todo esto mientras seguía insultando al público.