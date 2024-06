El pasado capítulo de la teleserie Al Sur del Corazón estuvo marcado por el accidente que sufrió el personaje de Valentina (Victoria de Gregorio), quien cayó de un caballo estando embarazada.

Dentro de la ficción de Mega, esto motivó un gran operativo familiar, generando preocupación en su pareja Felipe (Mario Horton) y su amigo Pablo (Gastón Salgado).

Lo cierto es que, sobre el final del episodio, los médicos confirmaron a la pareja que el embarazo estaba normal, aunque la mujer debía seguir con cuidados.

No obstante, el adelanto de la producción mostró un posible giro en la historia, toda vez que Valentina confidenció a Paula (Patricia Rivadeneira) que la situación había sido exagerada.

“Estoy contenta. Parece que, después de todo, valió la pena mi idea loca”, fue lo que expresó a viva voz el personaje.

Esto generó clara confusión en la madre de Felipe, quien comenzó a interrogarla al respecto.

No obstante, la joven insistió en su punto: “No, si yo igual me caí. No es un juego, no, para nada”.

Sin embargo, dentro de la trama, esto pareció no convencer a la mujer, quien recalcó la gravedad del asunto.

“Vale, perdón. Me acabas de decir que exageraste ¿Nos mentiste a todos? Si es así, esto es gravísimo”, sentenció.

Los detalles de esta trama se sabrán en el capítulo de este miércoles de Al Sur del Corazón.