Blue Mary finalmente se declaró a Claudio Valdivia en una cena romántica organizada por Amanda, la institutriz de ¿Ganar o servir? En un momento de sinceridad, Valdivia admitió que le gustaba como persona, pero reveló sus reservas debido a su pasado sentimental complicado. Expresó que no está buscando amor y prefiere no ilusionarla, planteando la posibilidad de una relación fuera del reality. Ante esta decisión, ella aceptó respetarlo y ser su mejor amiga. La cena se vio interrumpida por el resto de los compañeros de encierro.

Tras varias semanas pensándolo y conversando con sus amigas de ¿Ganar o servir?, Blue Mary finalmente se atrevió a confesarle sus sentimientos a Claudio Valdivia.

Todo ocurrió en una romántica cena dispuesta para ellos por Amanda, la institutriz del programa.

“¿Es verdad que te encanto?”, le preguntó directamente la locutora radial, a lo que Valdivia le respondió afirmativamente: “Claro, me encantas, como persona”, admitió.

Ante tal revelación, la también artista insistió, tratando de conocer las verdaderas intenciones del exfutbolista: “¿Qué onda? Al grano”, le pidió.

“¿Va a cambiar algo?”, le consultó el hermano del Mago Valdivia antes de responder, a lo que Blue Mary negó, por lo que continuó: “Yo tengo un hijo y me separé de la mamá de mi hijo hace cuatro años, estaba cerrado e igual me costó encontrarme, porque lo pasé mal en estos años”, comenzó contándole.

Tras ello, le contó que se sometió a terapia, pues desarrolló una fuerte depresión por la lejanía de su hijo, sin embargo, cuando intentó abrirse a una nueva relación, esta no fue exitosa como él esperaba.

“Siempre estaba el compromiso de mi hijo y hay personas que no lo entienden”, aseguró y lo mismo provocó que él se cerrara a entrar en otra relación, por lo mismo, reveló que “no vengo a encontrar el amor”.

Sumado a ello, le argumentó a Blue Mary que con quien sea que entable una relación en este momento será hasta “las últimas”.

“Me encantaría seguir conociéndote, pero en la vida real, porque ya viví esa experiencia, estuve con una persona dentro de un reality, durante cinco meses y cuando nos tocó salir no fue lo mismo”, le reveló.

“Quiero ver como funcionaria afuera. No quiero ilusionarte con algo y tampoco te quiero traicionar. Me quiero abrir contigo, pero acá (reality), no sé si es lo más indicado”, le dijo a modo de cierre a la locutora radial.

Blue Mary, por su parte, reaccionó con risas nerviosas ante la decisión de Valdivia y le señaló que no debería planificar tanto su vida: “Me da lata que quieras limitarte porque me encantaría vivir algo contigo, sin la necesidad de pensar tanto qué va a pasar, pero te voy a respetar, yo voy a ser la mejor amiga que puedas tener”, le alcanzó a decir antes de que la cena se viera interrumpida por sus compañeros de encierro.