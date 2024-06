Hace algunos días la figura de televisión, Perla Ilich se encuentra en la polémica a propósito de que se retractara de incursionar en una carrera política; sin embargo, ahora hace noticia por su estado de salud.

La ex estrella del docu-reality, “Perla, tan real como tú”, ya había dejado entrever que no se encontraba completamente bien, pues en un reciente descargo que escribió luego de recibir varias críticas afirmó: “Estoy pasando por un momento delicado de salud, el cual no he publicado”.

Tras ello, solo horas más tarde, la gitana reveló que le había detectado un tumor en el útero.

Fue a través de sus stories que la influencer cargó varias fotografías desde una clínica y junto a su esposo, Nino Morales, donde dejaba entrever que se sometería a un examen en ayunas.

Pero más tarde dilucidó toda duda: “No es un bebé el de la imagen, es un tumor en mi útero, ni bueno ni malo en estos momentos”, afirmó, dando a entender que el absceso se encontraría en biopsia.

“Tengo tanta fe en Dios que sé que será bueno, esto implica la importancia de que las mujeres estemos en control constante en algún aviso que nuestro cuerpo nos da”, agregó haciendo un llamado a los controles preventivos de este tipo de afecciones como el PAP (Prueba de Papanicolaou).

Sumado al mensaje, Perla Ilich, afirmó sentirse tranquila y feliz, a la espera de los resultados.

Cabe mencionar que la gitana influencer, como se autodenomina, ha sido objetos de críticas en los últimos días, luego de que en una transmisión en vivo dijera: “quizás pueda tirarme para el lado de alcaldesa y hacer un cambio”.

Sin embargo, solo horas después salió a retractarse y afirmar que se trataba de un error: “No soy ni pretendo ser alcaldesa de Maipú (para eso) hay que estar preparado, eso no es un chiste, menos jugar con la estabilidad de las personas”.