La ex "1810" aún no aparece en pantalla, pero ya dio la noticia de que dejó el encierro de Canal 13 acusando maltrato animal dentro del programa, además de haber recibido amenazas de agresión.

Desde hace algunas semanas se viene anunciando el ingreso de Angélica Sepúlveda al reality de Canal 13, Tierra Brava, instancia que se concretaría durante los próximos días debido al desfase que existe en el programa; sin embargo, la participante ya habría dejado el encierro.

Según comentó en su cuenta de Instagram, “la fierecilla de Yungay”, viajaría de regreso a Chile este lunes después de sufrir unos altercados respecto a un posible maltrato animal dentro de la “hacienda”.

“Ayer fue el gran 11/11 y llegó a mi repleto de energía y visualización, hoy es un día de sanación y liberación, de cualquier pensamiento, de dolor, desilusión y mañana, mañana estoy en Chile“, comenzó diciendo.

No obstante, lo que causó alertas fue un texto que dejó dentro de un paréntesis junto a la misma fotografía: “Que el Universo se encargue de hacer justicia, yo solo diré que jamás callaré o avalaré un hecho de maltrato animal, aun cuando me amenacen o agredan físicamente”, acusó Angélica Sepúlveda.

Pese a que la concursante no entregó mayores detalles al respecto, le respondió a una de sus seguidoras, quien le aseguró que no le agradó la noticia, pues esperaba verla ganar: “Entré justo para eso, ganar esa final, pero lamentablemente no están los resguardos de seguridad mínimos”, le aclaró.

BioBioChile intentó obtener una declaración al respecto del canal a cargo de Tierra Brava, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se han emitido declaraciones.