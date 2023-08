Durante la noche del martes, Francisco Arenas llegó como panelista invitado al programa Gran Hermano, en donde se refirió a su particular y criticada salida de la casa estudio, en donde no se despidió de la mayoría de la casa, además de asegurar que un integrante amenazó a una de sus compañeras.

Y es que el hombre de 61 años se despidió de sus amigas más cercanas, Constanza Capelli y Jennifer “Pincoya” Galvarini, para entonces pasar de largo del resto de los participantes.

Fue tal su paso que incluso Trinidad Cerda le pidió un abrazo en el único momento que se detuvo, siendo criticado principalmente por Hans Valdés y Jorge Aldoney.

Así, al participar en el panel, fue la conductora del espacio, Diana Bolocco, quien le preguntó por su actitud en sus últimos momentos en la casa estudio, consultando si en realidad fue un error.

“Fueron dos cosas. No me quise despedir porque me despedí de la gente que más me interesaba. Soy honesto, no me quise despedir de ellos”, reconoció Arenas.

Al respecto, quiso enfocarse en Hans y Jorge, asegurando que el motivo de pasar de largo con ambos era porque estaba decepcionado de sus actitudes con el pasar de los días.

“Hans me dijo que yo era como su papá, que me apreciaba harto, pero en un cara a cara me dijo: ‘Voy a tener que nombrarlo, no es malo, pero voy a tener que nombrarlo a usted para que no se molesten"”, recordó.

“Y yo le dije: ‘¿Por qué me vas a nombrar a mí, si hay 8 personas al lado tuyo que puedes nombrar?’, entonces lo vi que estaba temeroso de que lo fueran a excluir del grupo”, relató.

Asimismo, aseguró que “yo no tengo nada contra Jorge, pero hay actitudes que no me gustaron. Lo encontré falso”.

Fue entonces que Arenas mencionó un momento que, si bien no se mostró en cámaras, calza con una denuncia de Pincoya, cuando aseguró que había sido amenazada con ser golpeada.

“En algunos momentos estuvo con Pincoya. Pincoya le limaba las uñas, le pintaba las uñas, le hacía (masajes) con crema en los pies”, recordó Arenas, para explicar el tipo de relación que tenían.

Sin embargo, relató, “un día él le dijo: ‘Pégate la cachá vieja, porque capaz que te agarre a patás’, en un tono pesado. La Pincoya me lo comentó, y yo le dije: ‘Tú le das de comer y te muerde la mano’. Incluso ella no lo quiso votar y lo voté yo”.

“Yo le dije que cómo no nos habíamos puesto de acuerdo, si la trató mal. ‘Tú dices que dices todo y te quedas callada"”, recordó haberle mencionado.

Pese a sus críticas, Arenas aseguró que sí sentía que quedó con un pendiente: una conversación con Lucas Crespo.

“Quería preguntarle a Lucas -que andaba con Francisca y ella andaba picoteando con la Coni y con Vivi- qué es lo que sentía si su pareja se encontraba picoteando por ahí”, mencionó.

Asimismo, apuntó que de sus compañeros, Hans había sido quien más lo decepcionó.

“Me comentó que me quería botar, pese a que me había dicho que yo era como un papá para él. A tu papá no le entierras una apuñalada”, cerró.