A través de un descargo con Trinidad Cerda y Constanza Capelli, la integrante de Gran Hermano Jennifer Galvarini, conocida también como “La Pincoya”, acusó que uno de sus compañeros la amenazó con golpearla al verla fuera del reality Gran Hermano.

En un video, el cual se compartió en redes sociales, se puede ver cómo alrededor del mediodía, Galvarini llega a su habitación y comenta una discusión que tuvo con un hombre en el encierro, sin decir su nombre, apuntando que este le amenazó.

“Yo le dije: ‘Ya, pero cuando tú salgas de acá y me quieras pegar a mí, no te atreverías ni siquiera a tocarme un pelo porque no ando sola, yo por lo menos puedo andar sola en la calle, no sé si tú. Ten cuidado con tus palabras"”, menciona, en un video que se compartió por Twitter.

En esa rama, Galvarini aseguró que también le dijo: “Si me estás ofreciendo que me vas a pegar, yo tengo gente que me defiende, y te va a salir el tiro por la culata”.

Tras su respuesta, La Pincoya aseguró que quien la amenazó reaccionó a decir “qué cuma eres”.

“Si el hueón me está ofreciendo que me va a sacar la chucha, porque soy mujer y me ve sola, que no se confunda el loco. Porque si erís machito para algunas hueás, tienes que ser machito para todas (sic)”, dijo molesta ante la atenta mirada de Capelli y Cerda.

Asimismo, Galvarini aseguró que el sujeto “no mide en pelarme, en decirme hueás y, cuando está cagado del hambre, ¿quién es el que le da comida? Soy yo”.

También describió al hombre como un “maricón y mala clase, esa gente así a mí no me gusta. Yo ninguna mala onda con el loco, pero que a mí no se me tuerza”.

En eso, Trinidad trata de restarle importancia al asunto, tanteando incluso que pudo haber sido una broma, apuntando a que pudieron haber ofrecido “palmetazos en el poto”.

“A mí no me vengan con hueás (sic). Yo con el loco no he sido mala onda, pero él ha mostrado que es mala clase. Cuando tiene, se olvida de uno, pero uno sí se tiene que acordar de él. Yo no soy maricona, no soy mala clase ni mala leche, pero no voy a dejar que me pongan la pata encima y me estén torciendo el cogote (sic)”, añadió molesta Galvarini.

Hasta el momento se desconoce la identidad del participante del que habla Jennifer con sus amistades en Gran Hermano.