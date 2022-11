Un tenso momento vivió este jueves un dirigente de camioneros, llamado Sergio Farías, con Julio César Rodríguez en Contigo en la Mañana. En la entrevista ambos perdieron la paciencia en reiteradas ocasiones, tras debatir respecto al paro que vive aquel gremio.

La situación inició cuando Farías le pidió, con cierta ironía, a Rodríguez que le detallara todo el petitorio de su grupo, puesto que había entrevistado a uno de sus colegas (Carlos Galaz), días antes.

“¿Qué es lo que yo sé? Espere, pare un poco el camión, ¿Qué tiene que ver lo que me dijo él en la radio, si estamos en un programa de televisión? Si la que tiene que saber esto es la gente”, indicó molesto el animador.

El segundo desencuentro vino cuando el periodista le consultó a Farías respecto a la baja en el precio de la bencina para aquel sector en particular.

“A toda la gente (debe bajarse) Julio César, tiene que ser bajado del letrero para que se vean beneficiados”, respondió el hombre, a lo que Rodríguez comentó: “A la gente no se lo van a bajar”.

“No he visto ninguna negociación de los camioneros, en mi vida, donde pongan en el petitorio final que bajen la bencina a todos los autos”, agregó el comunicador.

“Cuando hablamos de los combustibles, hablamos en general. Tú encuentras para la risa que todos los jueves los combustibles suban”, espetó el camionero.

Julio César y líder de camioneros

El clímax se vivió cuando abordaron el tema de los puntos de descanso. En ese entonces Rodríguez encontró razón al entrevistado, sin embargo, éste le respondió de forma irónica: “Entonces no me hagas preguntas si me encuentras la razón Julio César”.

“¿Cómo no le hago preguntas?, pero qué le pasa a usted. Ustedes son súper prepotentes hasta para dar una entrevista, Sergio. Son súper prepotentes”, señaló enojado el comunicador.

Sobre el final se le consultó al hombre sobre qué haran si son sacados de las carreteras por Carabineros. La respuesta de Farías fue: “Si tenemos que apegarnos más a la orilla, nos vamos a apegar para no tener atochamiento, pero nosotros no nos vamos a levantar (…) ten por seguro que volveremos a nuestras carreteras”.

Esto tampoco gustó al animador, quien sostuvo: “Las carreteras no son suyas Sergio, no son suyas, está equivocado”.