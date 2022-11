La mañana de este martes un tenso momento se vivió en Contigo en la Mañana, mientras los panelistas Julio César Rodriguez y Monserrat Álvarez discutían la reforma previsional de las AFP junto a dos economistas expertos. Allí Álvarez alzó la voz mientras planteaba sus preocupaciones.

Los invitados en pantalla era Bernardo Fontaine, economista y ex convencial; y Gonzalo Marne, economista y ex Ministro de Estado, quienes habían comenzado a explicar que significa esta nueva reforma y cuáles serían los nuevos focos.

Fue ahí que Monserrat Álvarez hizo saber su preocupación sobre a quien pertenecían finalmente los fondos y el rol del estado en los ahorros previsionales. “¿La propiedad de los fondos de las pensiones queda garantizada con la reforma?”, cuestionó en un punto de la conversación.

La discusión en concreto se dió cuando Bernardo Fontain y Monserrat Álvarez debatían la propiedad de los ahorros previsionales y el 6% de porcentaje de cotización que plantea la nueva reforma.

“Quiero decir una cosa. La propiedad de los fondos de pensiones es propiedad de las personas al minuto en que se jubilan, porque resulta que tuvo que haber una reforma constitucional para que se pudieran rescatar estos 10% en el contexto de la pandemia”, planteó la panelista.

“Entonces yo soy dueña de mis millones que tengo ahí en la AFP pero yo con eso no puedo hacer nada. Lo mismo va a pasar en este 6% bajo el estado, que ya voy a cotizar ese 6% por cargo del empleador y tampoco lo voy a poder sacar en el porcentaje que sea, porque es un fondo más solidario, hasta que me jubile”, agregó.

“La lógica de ser dueños de los fondos de pensión, no es ser dueño del presente, es en el momento en que me jubile”, aseveró. Ante ello Fontain respondió: “No Monserrat estás equivocada. Si tu depositas la plata en un banco tu eres dueña de esa plata pero no la puedes sacar, porque la depositaste a un plazo de un año”, explicó economista.

“La puedo sacar a un año y fue mi opción”, continuó Monserrat, que por instantes fue interrumpida y optó por alzar la voz. “¡Perdóneme no!, a mi el estado de Chile me obliga a cotizar todos los meses a un privado, a un privado que se llama AFP“, puntualizó.

“El estado me obliga en Chile la Ley”, repitió visiblemente afectada. “Todos los sistemas de pensiones en el mundo son obligatorios”, contrarió el experto. “Si pues, pero no para depositarle a un privado. Yo puedo elegir y acá no puedo elegir”, aseveró Álvarez.