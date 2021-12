El humorista nacional Coco Legrand (74) apareció en silla de ruedas desde un despacho en su casa para la Teletón. Junto a la conductora Karen Doggenweiler entregó detalles del accidente en motocicleta que sufrió a principio de octubre y de su recuperación.

“El día del accidente parece que fue el día de los ángeles custodio, parece que me ayudaron y me dejaron vivito y coleando”, comentó Legrand. “Ha sido muy difícil, llevó dos meses en cama con este botín. Ha sido difícil y eterno”, agregó.

Durante la entrevista, el humorista confesó que no volverá a andar otra vez en motocicleta. “Me queda un mes más, pero igual me voy a levantar e igual voy a caminar, pero lo que no voy hacer es andar en moto, nunca más“, mencionó.

Doggenweiler y el comediante recordaron una de las frases que el Coco dijo en una de sus rutinas del Festival de Viña del Mar. “Hay dos tipos de motoqueros, los que se sacaron la cresta y los que se la vana sacar, con la diferencia que yo tuve la suerte de darme el gusto de sacarme la cresta (sic)”, contó.

Coco Legrand comento que en sus 59 años manejando en moto jamás sufrió un accidente.

El accidente

“Fue algo inesperado, yo iba a no más de 45 kilómetros por hora, miro por el retrovisor al grupo de motoqueros con el que viajaba a Los Andes. De pronto miro un auto oscuro y pasa al lado mío uno 20 centímetros de la moto, me asusto, me corro a la berma y me encuentro con una lamina de acero (..) y golpea la moto ahí”, recordó el comediante.

El accidente agregó que no sufrió heridas graves, pero sí la fractura de la tibia y el peroné. Actualmente está recibiendo asistiendo a terapias kinesiológicas.

Revisa a continuación parte de la entrevista de Karen Doggenweiler junto a Coco Legrand.