La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una multa de 20 UTM -más de un millón de pesos- del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) contra la operadora de televisión por cable Entel, luego que el canal HBO emitiera un filme no apto para menores en horario de protección de la niñez.

El fallo de la Octava Sala del tribunal de alzada -integrada por la ministra Mireya López, el ministro Alejandro Rivera y el abogado Rodrigo Montt-, rechazó un recurso de reclamación de la empresa, confirmando así que Entel habría actuado al margen de la ley.

Según apuntaron en el fallo, la cadena de televisión emitió el filme Once upon a time in Hollywood el 22 de enero de 2021 a las 11:30 horas, dentro del horario de protección, “no obstante su contenido inadecuado para menores de edad”.

La producción, según se lee en el texto, “se encuentra atravesada por un hilo argumental donde priman actos de violencia excesiva y explícita, tortura, mutilaciones, golpes brutales, entre otras acciones, y consumo naturalizado de alcohol y drogas…”.

Así, el tribunal consideró que “Entel resulta responsable si como permisionaria de un servicio de televisión difunde a través de su señal una película para mayores de edad en un horario no permitido, no siendo posible entonces eximirse de tal responsabilidad so pretexto de que no puede modificar el contenido de lo que se emita”.

El filme

Tal como contó BioBioChile, el filme se inmiscuye en la industria cinematográfica de Hollywood de fines de los sesenta, en las semanas previas al asesinato de Sharon Tate, personaje que en la ficción es encarnado por Margot Robbie.

La producción también presenta a los personajes protagónicos de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt: el primero, Rick Dalton, un reputado actor de Hollywood; y el segundo, Cliff Booth, el doble de acción en los largometrajes de Dalton.

El reparto lo completan Al Pacino, Tim Roth, Kurt Russell, Michael Madsen, Dakota Fanning, Damian Lewis, Clifton Collins Jr., el fallecido Luke Perry, Bruce Dern, Emile Hirsch y Nicholas Hammond, entre muchos otros.