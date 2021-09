César Millán, reconocido por su programa de televisión El Encantador de Perros, donde demostraba sus habilidades para mejorar el comportamiento de diferentes perros, cuya actitud muchas veces ponía en peligro la vida de diversas familias.

Sin embargo, pese a que el mismo Millán ha “domesticado” que parecían ser extremadamente salvajes, no sería una regla que aplicaría para sus mascotas. Esto, después de que recibiera una denuncia luego de que su perro, un pitbull, matara a otro y mordiera a una mujer.

Según recogió TMZ, el perro fallecido pertenecería a la actriz Queen Latifah y la joven que sufrió graves mordeduras se trataba de Lidia Matiss, una gimnasta que debió parar su carrera deportiva tras el ataque del can.

De acuerdo a los informes judiciales, el hecho habría ocurrido en 2017, cuando Lidia fue a visitar a su madre quien trabajaba con César. Allí, se encontró con el can llamado Junior quien deambulaba de manera libre, pese a los antecedentes de comportamiento agresivo que tenía.

En este encuentro fue cuando habría mordido a la joven en reiteradas ocasiones, enviándola directamente a urgencias y quedando con secuelas.

Además, la demanda sostiene que no sería la primera vez que el perro ataca a una persona, ya que la joven narró los incidentes que habrían ocurrido con un perro de la Latifah, quien había llevado a sus mascotas a entrenamiento a la institución que maneja Millán.

No obstante, Lidia afirma que en ese hecho, César Millán habría encubierto lo ocurrido, señalando en un reporte que el can habría fallecido tras ser atropellado por un automóvil y no atacado por otro perro.

“Lidia dice que la mordedura la dejó incapacitada, herida, desfigurada y sigue sufriendo dolores físicos y emocionales. Ella está demandando por daños no especificados. La demanda actualmente está en curso”, detalla TMZ.

Por su parte, Millán habría respondido diciendo que Lidia conocía los peligros que Junior suponía para la comunidad y la acusó de “negligente”, aunque no se ha especificado cuál habría sido el error de la afectada.