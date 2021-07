En noviembre del año pasado, y tras 17 años en el canal, Mega tomó la decisión de no renovar contrato a Patricia Maldonado, la eterna panelista de Mucho Gusto. Esto, tras haberla “congelado” en medio del Estallido Social.

Aunque ha pasado bastante tiempo, hay un desaire que le sigue doliendo a la opinóloga, quien lo recordó en una entrevista en el programa Zona de Estrellas.

Según relató, el momento más doloroso de todo aquel proceso, fue cuando el matinal no la incluyó en la celebración de Navidad del 2019. “Viene diciembre, el 25 de diciembre del año 2019 después del estallido. Y celebran la Navidad. Hacen el arbolito”, comenzó.

“Ya Karol Dance se había ido, no se olviden que había quedado una escoba tremenda con Karol Dance, los carteles, todo… Viene ese día, celebran la Navidad, y llega Karol al estudio, llegaron todos. Y a mí nadie me invitó ni nadie me llamó”, recordó.

“Ese día tengo que reconocer que lloré, lloré. ¿Seré hueona?, (sic) no sé, pero lloré”, reconoció.

“Yo no esperé una cosa como esa, no me lo merecía… ¿por qué? ¿Qué les hice yo? Muy por el contrario. Darles siempre en 18 años la mejor sintonía, el mejor trabajo, la mejor responsabilidad”, añadió.

“Nunca tuvieron que decir la Paty Maldonado se mandó alguna cagá (sic) al aire. Nunca, porque nací siendo una buena profesional. Porque tuve un tremendo profesor, que era mi padre. Entonces eso me dolió”, continuó la excantante.

“Me dolió porque lo encontré injusto. No era lo mejor. Creo que yo merecía una explicación y una invitación por último porque no va a volver más. No sé por qué razón, pero no va a volver más. Eso me dolió, chiquillos. Y todavía me duele”, cerró.

Maldonado llegó a Mucho Gusto en 2003, y se convirtió en una de la figuras fuertes y estables del espacio, viendo incluso pasar a distintos conductores por el programa.

Tras su “congelamiento” del espacio, la comunicadora pensó que sería algo transitorio, pero “después me di cuenta que no y eso duele”, reconoció en mayo del año pasado a El Mercurio.

“Estuve en el matinal desde sus inicios, entones, es como si te quitaran un hijo después de que lo criaste”, dijo.