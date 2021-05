10 meses han pasado desde que José Miguel Viñuela cortó el pelo en vivo al camarógrafo José Miranda en Mucho Gusto (Mega), cuando era conductor. Un hecho que ocurrió en julio de 2020, que le costó la salida temporal del espacio y que, incluso, lo llevó hasta la justicia civil.

Conocido el caso, y con el revuelo que generó en redes sociales, el Consejo Nacional de Televisión ordenó pagar una multa de 400 UTM (más de 20 millones de pesos) al canal de Bethia. Y si bien más tarde recurrieron ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el tribunal confirmó la multa en marzo de 2021.

En un adelanto de una entrevista al programa De tú a tú (Canal 13), el animador recordó que tuvo “una sanción televisiva, me sacaron más de seis meses del programa” y reconoció que, además, existió “una sanción económica de parte del canal”, sin entregar mayores antecedentes.

Fuentes cercanas al conductor confirmaron a BioBioChile que, tras la ratificación de la millonaria multa, Viñuela se ofreció a pagar la totalidad del monto. No obstante, “el canal dijo que no” y fue la misma señal la que terminó haciéndose cargo de la suma.

Tras el episodio, Viñuela vio “considerablemente” disminuido su sueldo “por el tiempo que no estuvo en pantalla” en Mucho Gusto.

Y si bien el conductor no pagó la multa directamente, las fuentes afirmaron que la disminución de sus ingresos se habría debido a dicha sanción y que él tiene “la sensación de que fue así”.

“Yo nunca he contado mi verdad”

En De tú a tú, Viñuela dijo que “yo he trabajado 25 años en la tele. En mis 25 años no había pasado por un momento tan difícil, televisivamente, como el que pasé el año pasado”. “Yo nunca he contado mi verdad”, añadió el rostro, que también perdió campañas publicitarias por el caso.

“Estuve dos meses prácticamente con crisis de pánico. Estuve súper mal en mi casa. No podía salir a la calle”, agregó en el espacio. “Estoy súper arrepentido. (…) Fue una estupidez de mi parte”, expuso.

Un día después del episodio, en tanto, el animador ofreció disculpas en vivo en Mucho Gusto, señalando que “no medí las consecuencias de mis actos y asumo mi completa responsabilidad en estas”.

“Valoro enormemente el trabajo de todos y cada una de las personas del equipo de Mega que trabajan tanto detrás como delante de cámara, por lo mismo intento siempre hacerlos participar de los programas en los que estoy presente, tal como equivocadamente lo hice hoy”, dijo.

La resolución del CNTV

En la resolución se explica que el CNTV estimó que el canal había incumplido el deber de conducta al exhibir lo ocurrido, “lo que ayudó magnificar una situación de violenta vulneración a la dignidad y a los derechos fundamentales de una persona, que fue víctima de un ataque a su integridad física y psíquica en un programa matinal de Megamedia, mermando con ello su honra y su imagen pública”.

El documento agrega que dicha conducta “además fue exhibida dentro del horario de protección, normalizando ante la audiencia menor de edad comportamientos como el bullying, en que la burla y la mofa hacia personas que se encuentran en una condición de desmedro, se utiliza como medio de entretención y de validación social”.

Asimismo agrega que sobre el reclamo de Megamedia que asegura que la empresa “no es responsable de los hechos que motivaron la sanción, sino que lo fue el animador Sr. Viñuela, existiendo una responsabilidad personal de él en los hechos”, tampoco se podría asumir como cierto.

“Lo cierto es que el artículo de la ley, en su inciso segundo establece que los concesionarios de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y permisionarios de servicios limitados de televisión serán exclusiva y directamente responsables de todo y cualquier programa, nacional o extranjero, que transmitan”, se lee en el documento.

“Luego, queda claramente establecido que respecto del actuar del animador del programa en cuestión, la concesionaria debe responder y cumplir la normativa legal aplicable, asumiendo las consecuencias que dicho actuar acarrea, sin perjuicio de las medidas internas que pueda adoptar respecto del animador y el camarógrafo afectado por el actuar que se reprocha”, cierra.