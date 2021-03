Anoche en un nuevo capítulo de “De tú a tú” (Canal 13), el animador Martín Cárcamo fue hasta la casa de uno de los jugadores de la Selección Chilena de Fútbol, Mauricio “Huaso” Isla.

Siendo la primera vez que el jugador abre las puertas de su casa, le hace un recorrido a Martín por su hogar. Le muestra las fotos y el lugar dónde está la historia de su carrera, con sus camisetas, sus medallas, y sus premios.

Mauricio habla de su reciente título con el Flamengo de Brasil. Dice que cuando lo ganó, se acordó de los meses previos a su fichaje en el equipo brasileño. “Estuve casi tres meses entrenando solo en Alicante, donde vive la familia de mi mujer. Fueron tres meses muy difíciles, muy duros. Con ofertas que tenía en España, Europa y lo del Flamengo fue en dos días, muy rápido”.

Su madre, la gran gestora del ídolo

Su infancia partió en Buin, en donde se crió solo con su madre y su abuela. “Nunca estuve con mi padre. Sí, tengo una relación muy buena con él, de respeto”. Señala que es su madre quien le traspasó la pasión por el fútbol. Su madre lo llevaba a la cancha, a los partidos.

“Ella fue fundamental, junto con mi abuela, en que a mí me diera el apetito de decir ‘aquí tengo que jugar, tengo que luchar’ porque me gustaba pero también por ellas”. Ella es la gestora de la carrera de este futbolista.

Su mamá fue madre soltera. Lo tuvo a los 16 años. Mauricio siempre estaba rodeado de mujeres: su mamá, su abuela y su tía, a quienes veía en el colegio también porque trabajaban como cocineras. No tuvo relación con su papá hasta cuando ya llevaba dos años en la Universidad Católica. Declara que el encuentro con su padre fue raro: “Fue más de nerviosismo de mi parte porque yo era muy pequeño. Pero nada de rabia. De los 14 a 16 años conocí a su familia. Él tenía tres hijos pequeñitos, a su mujer, y todo fue muy lindo. Y siempre fue una comunicación de respeto. Nunca fue de padre a hijo pero sí de respeto. Le digo papá a otra persona, que fue parte de mi fútbol”.

Enrique Carrasco, profesor de matemáticas y de educación física, es el hombre al que Isla llama papá. En un video, Enrique cuenta los inicios del “Huaso” y cuenta que todos en el colegio aportaban para ayudarlo. Confiesa que lo quiere como un hijo, y comparte sus logros.

Su paso por la UC

Mauricio cuenta que a sus 10 años, él no conocía nada fuera de Buin. “En el momento en que Alfonso Garcés (captador de la UC) me dice ‘Mauricio, te queremos en la Católica’, yo digo ok. Me empieza a decir cuando tengo que ir. Y yo le pregunto: ‘¿pero cuánto me demoro en bicicleta?’”. Después de que le explicaron dónde queda San Carlos de Apoquindo entendió que tenía que llegar a Estación Central desde Buin, luego metro y una micro. En la Católica le daban suplementos porque estaba delgado. A los 14 años se da cuenta que podía ser futbolista profesional, había crecido, corría de otra manera y los entrenadores le enseñaban distinto. Pero nunca jugó de lateral.

Confiesa que el gran formador para que él jugara de lateral, fue Marcelo Bielsa. “Tenía así una oreja porque justo me toca jugar de lateral y Marcelo Bielsa en la banca. ¡Ay Dios Mío! ‘qué muévete para acá, que muévete para allá’. Y yo vuelto loco. Todo te lo daba él”.

“Mucha gente dice que me fui mal de la Católica. Es mentira. Yo no tuve la culpa de que ellos me vendieran a los 15 años. A mí me compró un representante que fue jugador de la U, Leo Rodríguez, ídolo para mí porque soy de la U y mi mamá también. Y él viene y me dice ‘te quiero comprar’”.

Alexis Sánchez y la Selección Chilena

Desde los 15 son amigos íntimos con Alexis Sánchez. Se conocieron cuando estuvieron en la Selección sub 14. “Tenemos muchas cosas en común. Bueno, él se cree más modelo, él dice que es más lindo. De familia somos muy parecidos. Incluso cuando mi mamá conoce a la de él, fue como si fueran hermanas. Madres solteras, que luchan. Él también tiene un padre que lo crió y que no es su papá biológico. Los ‘sin papás’ nos llamamos nosotros cuando estamos en la Selección”.

Agrega que “’El Niño’ pasó una niñez peor que la mía porque su Tocopilla era diferente. Él lavaba autos para poder ir a jugar o comprarse una pelota. Hasta el día de hoy, Alexis vive el fútbol mucho más que yo. Son pocas las personas que conozco que son al 100% fútbol. Alexis tiene una mochila muy difícil de llevar para nuestro fútbol, como la tiene Arturo (Vidal) y Claudio (Bravo)”. Enfatiza que son las 3 personas que, a su juicio, son fundamentales en la Selección. “El talento que tienen ellos tres es diferente. Ellos tienen la mochila que no todos pueden llevar. Yo no la llevaría. Pero eso viene de personalidad, de talento”.

Martín pregunta por el quiebre entre Vidal y Bravo y cómo se manejó eso en la interna del camarín. Isla reconoce que “fue difícil pero por no ir al Mundial”.

“Siempre digo: ‘si hubiésemos clasificado al Mundial y la señora de Claudio sale declarando las mismas cosas, yo creo que pasaba. No sé si realmente la mujer de Claudio era amiga de todos con los que se juntaba Claudio, porque tienen un grupo muy bueno. Incluso en la prensa se veía que estaban Beausejour, Jara, Valdivia, Orellana, Medel, Vidal, Bravo, siempre juntos. Y esto te trae un poco de tristeza, más porque son líderes. Los jóvenes, incluso yo que tengo tres o cuatro años menos que Claudio, los miro así a los dos, como líderes. Un líder más serio y un líder más loco. Pero ese loco es el pulmón. No he visto nunca a un jugador que antes de un partido esté en los caballos y después sea el mejor jugador de la cancha. Imposible”.

Y continúa: “hay dos personalidades. Alexis se pone los parlantes y está en su mundo para ser el mejor también. Si me haces elegir el mejor, para mí son los dos, Alexis y Arturo, pero con diferentes personalidades”.

“Yo me pongo nervioso cuando juego. Y yo creo que a muchos compañeros les pasa. A Arturo no. Vidal puede salir, tomar, celebrar con sus amigos, ir a ver a su familia, ir a ver a sus hijos, andar en el Ferrari y todo lo malo que le ha pasado a Arturo Vidal, pero al final sigue siendo el que queremos todos en la Selección. Porque nadie sabe lo que es Arturo Vidal en el camarín para los jóvenes y las cosas que contagia. Yo tengo un año menos que Arturo y lo veo como ídolo por las cosas que hace dentro del campo. Fuera del campo no me meto en lo que hacen los compañeros”.

Martín indaga en lo que hace Isla y Sánchez en la pieza cuando la comparten por la Selección. “Peso pesado. Tenemos cosas diferentes. De música somos parecidos. Nos gusta mucho más la música suave, de Romeo Santos. Tomamos mate juntos. Pero después empieza lo otro, ve las películas de Rocky Balboa, es un desastre, y se mete en la televisión, Y aparte que somos bipolares los dos, no nos ponemos de acuerdo. Si nos enojamos, marido y mujer, no nos pedimos perdón ninguno de los dos y podemos estar peleados los dos días, no nos mandamos mensajes, y después llegamos y nos abrazamos. Hasta el día de hoy somos así. Somos un matrimonio total”.

Revela que sus discusiones son porque no se ponen de acuerdo, cada uno tiene sus métodos y se critican mutuamente y no llegan a acuerdo. Isla dice que cuando comenzó con Gala, Alexis le reclamaba que no lo llamaba y no salía con él. Detalla que cuando Alexis tenía la relación con Maite Rodríguez, Sánchez no le había contado nada, y él con Gala se los encontraron en Estados Unidos. “Lo vimos por casualidad con Gala. Íbamos a la playa en Estados Unidos y ahí lo vimos. Yo sabía lo de la prensa, que los vinculaban pero no sabía nada más”. Dice que le preguntaba por mensaje, y Alexis decía que no, hasta que Isla los vio y le reclamó.

Tienen una relación de hermanos. “Llevamos muchos años juntos y él se ha abierto mucho a contarme cosas que nadie sabe. Y también he sufrido lo que él sufre. Él sufre mucho cuando a la Selección le va mal y cuando juega mal. Él es muy crítico”. El futbolista le dice que disfrute el juego pero le es difícil porque Alexis siempre ha sido así.

Copa América 2015

Recuerda que el partido ante Uruguay en la Copa América del 2015 fue el más difícil. Aquel partido se ganó con un gol de él. De la final con Argentina y los penales, asegura que “estaba relajado. Lo único que pedía era que no me tocara a mí, pero yo estaba relajado. Estábamos con el Gary y ninguno de los dos quería tirar el penal. Pero yo estaba confiado por la calidad de compañeros que tenía y de lo extraordinario que son para tirar penales”. Para él, el penal de Alexis es “el penal más lindo que hemos vivido. Fue con confianza. Imagínate el arquero se queda parado, podría haber sido el penal más feo de la vida. Eso le decía yo, pero te salió”. Asegura que en lo primero que pensó cuando salieron campeones, es en su familia y en la gente. “Ese año hubo muchos problemas en nuestro país, y eso nos hizo fortalecer también”.

Gala Caldirola

Se trasladan a otro lugar de la casa, en donde la señora de Isla, Gala Caldirola, los estaba esperando. Ella afirma que le encanta estar en Chile. Hablan del cambio de Turquía a Brasil y lo bien que están pasándolo.

Martín le pregunta a Gala por su familia en España, cómo están con la pandemia. “Se están cuidando muchísimo. Mi padre, como ya lo saben, es una persona que tiene una enfermedad desde hace 20 años. Él tiene que cuidarse mucho porque cualquier tipo de virus le podría quitar la vida”. Su padre es VIH positivo. “Tiene muy poco contacto con las personas, bastante agobiado. Lo vivo con mucha naturalidad, y creo que tampoco es un tema que hoy en día sea tabú”.

Mauricio confiesa que el primer llamado lo hizo él a Suro, amigo de Gala. Él no la conocía. La primera vez que se vieron fue en su cita, a la que ella fue con su amigo. Gala asegura que “no me llamaba la atención. No quería involucrarme con alguien del fútbol”. Pero cuenta que fue un poco engañada porque su amigo le hablaba de Mauricio, pero no le decía quién era. En el momento en que Suro le dice que este Mauricio es seleccionado nacional de fútbol, ella no quiso juntarse. Pero su amigo le insistía en que su historial está bien y que parecía buen chico. Ella accedió a juntarse cuando quedaron en una reunión de varios amigos.

La primera vez que se ven, él llega en un Maserati blanco y vestido como reguetonero. Gala recuerda que luego se sentó y él no habló en toda la noche. Mauricio revela que “nunca he tenido tanta personalidad. Ni con ella ni cuando me entrevistan o en una conversación siempre he sido así, bajo perfil. Más tímido o me cuesta hablar. Me daba vergüenza, no sabía de qué hablar”. Pero ella afirma que ahí le llamó la atención porque “fue tímido, fue respetuoso. El hecho de que se quedara callado, que fuera tranquilo, que escuchara”. Después de esa primera cita siguieron hablando y él le mandaba flores.

La siguiente cita fue en el cine, entraron por separado y se encontraban adentro. Después se encontraron en España. Él estaba en Italia, y consiguieron verse en Madrid. Después de muchas citas, él le preparó una sorpresa y le pidió pololeo.

Llevaban un año juntos a distancia, cuando Gala queda embarazada y ella revela que no quería ser madre. “Para mí ese momento fue un susto porque no me encontraba preparada para tantos cambios. Me sentía muy joven. En un inicio tenía miedo, pero él me dijo ‘yo te apoyo’. Yo no quería tenerlo en ese momento, pero él me dio la seguridad porque él ya tenía una hija. Él ya lo había vivido, entonces él me dio la seguridad y la tranquilidad y de a poco me fui adaptando a la nueva situación”. Ahora la modelo dice que no se separa de su hija.

Develan que llevan 5 años pero que han pasado varias crisis y que se saltaron la etapa del pololeo. Martín pregunta por lo que pasó cuando Gala participó en “Bailando por un sueño” y se rumoreaba que la pareja se habían separado. Mauricio responde que “hasta el día de hoy, ella necesita cumplir sus sueños. Y yo espero que lo haga. Cuando ella me comenta esto hicimos un programa, un calendario, que al final no resultó porque coincidió con la pandemia”. Ella añade: “teníamos previsto que yo me venía a grabar y él llegaba a las tres semanas, entonces no era un período tan largo sin ver a la niña. Con el tema de la pandemia se cancelan viajes y Mauro no puede ver a Luz en mucho tiempo, y ahí comenzamos a tener problemas”. Estuvieron dos meses separados. “A mí me tenía desesperado no ver a la niña. Yo necesitaba estar con ella y era difícil”. Gala cuenta que viajó a Turquía por la niña porque ellos estaban peleados, pero que nunca va a alejar a la niña de su papá.

Llegando a Turquía tampoco pudieron estar juntos porque a Gala y a la niña las mandaron a hacer cuarentena en una especie de residencia, que era como una universidad abandonada.

Su reconciliación ha tardado. Concuerdan que hasta el día de hoy, aún conversan algunas cosas porque ambos son muy distintos. “Él tiene una forma de ver la vida, muy diferente a la mía. Yo tengo una manera de afrontar las situaciones muy diferentes a las suyas. Lo que a mí me gusta hacer en el día a día, es muy diferente a lo que a él le gusta hacer. Soy una persona que habla mucho, y a él no le gusta nada hablar”, y Gala sigue dando ejemplos de lo diferentes que son. Tampoco saben cuál es el punto que los une entre ambos pero, finalmente, llegan a la conclusión de que su hija Luz es su unión.