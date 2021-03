Anoche se emitió el octavo capítulo de “De tú a tú”, programa de Canal 13 conducido por Martín Cárcamo, quien fue hasta la casa de Pamela Díaz para compartir un día junto a ella, tener una conversación íntima y para conocer más a la persona detrás de “La Fiera”.

La conversación partió con risas porque Martín le preguntó por los signos zodiacales de ella y de su actual pareja, Jean Philippe Cretton, y ella no se acordó de la fecha de cumpleaños de él.

Pamela se refirió a su apodo de “la Fiera”. Dijo que cree que la llaman así porque “digo lo que no me gusta, lo que no me parece, o lo que encuentro injusto. O porque me meto donde no tengo por qué meterme, y he aprendido a mantener distancia”.

Recordó que nació en Santiago, y a los 6 años se fue a vivir a Puerto Varas, junto a su mamá, su hermana y su padrastro Marcos Álvarez, quien lleva 36 años con su mamá, y a quien ella le dice papá.

Con su padre biológico no habla: “No hablamos mucho del tema de mi papá biológico. Uno porque no lo conozco, otro porque no tengo idea y mi mamá nunca nos habló de él tampoco. No tengo idea si está vivo o muerto. No cacho nada”.

Ante la extrañeza de Martín, ella insistió en que no sabe: “No es mi papá. No le he preguntado a mi mamá porque no me interesa. No hubo necesidad de buscarlo. Quizás si no hubiera estado mi papá Marco, capaz que lo hubiera buscarlo o quizás no, no tengo idea”. Ni siquiera lo recuerda físicamente, y sabe que tiene varios hermanos también.

Alrededor de los 14 años, Pamela decidió junto a su hermana, decirle papá a Marcos. Y también tuvo más hermanos, Marcos y Tomás.

Ella reveló que era rebelde en el colegio, le gustaba jugar fútbol, llegaba con los zapatos cochinos a la casa. La echaban de los colegios por lo rebelde. Recordó que del Colegio Germania en Puerto Varas, la echaron por participar en el Miss 17 ya que era mal ejemplo para el resto de las niñas. También contó que la molestaban por sus bigotes y le decían Mario Bross. Esto generó risas en todos los presentes.

Rememoró que a sus 16 años viajaba a Santiago todos los fines de semana para participar en el Miss 17 y su primer trabajo en televisión fue en el “Venga Conmigo”, y eso le gustó. Agregó que no se arrepiente de no estudiar.

Su plan era ganar el “Miss Chile” y poder irse fuera del país. Pero no ganó y se enamoró. Igual confesó que cree que su pareja de la época, Manuel Neira, influyó en que no ganara ese concurso de belleza. También contó que se presentaba a muchos casting pero no la dejaban por ser morena.

Martín le consultó cuántas operaciones se había hecho. Pamela sin pelos en la lengua y sin avergonzarse le dijo que 7 y las enumeró. Luego, apareció Hayde Escobar, la asesora del hogar de Pamela, quien es igual de divertida que la jefa.

Sus relaciones

Pamela le relató a Martín su relación con el ex futbolista Manuel Neira, con quien estuvo desde los 17 años y se casaron después de 9 años de relación. Al año se separaron. Confesó que dentro de todo fue entretenido, viajó, maduró. Su hija Trinidad llegó a sus 19 años por lo que comenzó a hacer vida de señora muy chica.

Martín curioseó y le preguntó si había sufrido por amor. Ella dice que no. “En todas mis relaciones se terminan como 6 meses antes de tomar la decisión. Yo hago un luto dentro de la relación, que no es normal y hay gente que no lo entiende. Pero cuando yo termino la relación es chao no hay más”, afirmó.

Pamela declaró que ella cree que “en general una señora de futbolista es media sumisa. Porque para que a él le vaya bien tú tienes que hacer un rol por detrás todo el rato. Él es importante. Sus horarios son pocos. Tiene que dejar la familia. Y tú vas con él por todos lados, te alejas de tus amistades”.

Apuntó que en un momento se peleó con Neira, ella se devolvió a Santiago y ahí se dio cuenta que estaba embarazada. “Lo pasé pésimo, no quería tener hijos. Me cagué la vida”. Ante esa declaración, Martín le preguntó si pensó en no tenerla. Ella dice que sí, que pensó en abortar: “¿Y si aborto? Pero no sé cómo se hace, a dónde tengo que ir. Soy mal mirada”. La culpa del Karma la llevó a no hacerlo.

También confesó que Neira “siempre me cagó, nunca fue un gallo fiel”. Recordó que cuando su exmarido jugaba en Israel, ella fue de sorpresa a contarle que estaba embarazada de nuevo, y lo pilló con otra mujer, por lo que se separó estando embarazada. “Ya estaba cansada”, afirmó.

En cuanto a la relación de él con sus hijos, ella aseveró que “él puede ver a los niños cuando quiera”, pero es ella quien se hace cargo económicamente de sus hijos desde que se separó.

De su relación con Rodrigo Wainraight dijo que lo pasó muy bien, y que él generó un lazo con su hijo Mateo, pero después de que terminaron no se dio más. También reveló que se trató de borrar el tatuaje de pareja que se habían hecho. La tercera relación importante para ella es Fernando Téllez con quien tuvo a su última hija, que se acabó por temas personales que son más de él que de ella. Y por sanidad mental ella decidió salir de ahí.

Lleva un año con Jean Philippe Cretton. “Lo paso bien. Nos cagamos de la risa. Tenemos el mismo sentido del humor, entonces cuando tú estás riéndote todo el rato, ya es bacán”. Reveló que ahora está más relajada, que él sabe toda su vida. “Somos muy parecidos en muchas cosas, de soltar, de hablar. Hoy ya no aguanto cosas, él seguramente tampoco. Es muy difícil que hoy aguante los engaños. Antes me vi obligada a perdonar porque estaba enamorada. Hoy ya no aguanto eso”.

El video prohibido de Primer Plano

Después de lo que sucedió con el famoso video de “Primer Plano”, Pamela contó que ya no se lleva con ninguno. “Yo no pedí disculpas entonces me echaron”.

Agregó que “le pedí disculpas a Julián, que no me pescó ni en bajada, ni me miró, no le importé nada. Por eso no tenemos muy buena onda en persona (…) después Jordi nunca pescó nada, porque vive en un mundo de Bilz y Pap. Lo amo. Y le digo a la Fran (García-Huidoibro) que no fui, pero escuché rumores de que no me creía. Así que un día la llamé. ¿De verdad crees que yo subí el video? Tengo mis dudas dijo. Y ahí nunca más nos hablamos”.

Además, indicó que tampoco tiene ganas de restablecer esa amistad: “No, porque dudó de mí y yo puedo tener cualquier defecto pero menos mentirosa”. A raíz de ese video se truncaron ofertas que tenía de otros canales.

Reality en Canal 13 y Festival de Viña

Pamela recordó su paso por el reality de Canal 13, “La Granja VIP”, que la convirtió en “La Fiera” y Martín también le preguntó si le gustaría animar el Festival de Viña. Ella responde que sí.

“Cuando hice el Festival de Dichato, tres años seguidos, encontré que es atómica la experiencia, pero no puedes controlarla, y eso me gusta mucho”. Y rememoró una anécdota: le pidió hacer la ola al público de Dichato. Concluyó que “quiero hacer lo que me haga feliz, no necesito ser animadora para estar en primera fila. También me gusta estar detrás o acompañando, puedo ser perfectamente una panelista”.

Y animaría el Certamen viñamarino con Cristián de la Fuente. Cuando Martín le preguntó si animaría con Jean Philippe, ella dijo: “No, decidimos no trabajar juntos. Trabajamos en cosas de Instagram y cosas así pero no en la tele. Porque es fome mezclarlo”, y narró un momento en donde estaban enojados, y su actitud fue distinta en cámara. Él pensó que se le había pasado el enojo, y no fue así. Por eso ella dijo que es mejor no mezclar las cosas.