Los animadores Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, que recientemente confirmaron su romance con los medios, aparecieron en un ranking de las mejores parejas de 2020 del sitio Entertainment! Online Latino, junto a otros reconocidos rostros internacionales; entre ellos, la actriz española Ester Expósito y su novio Alejandro Speitzer.

“Sí, estamos juntos, nos vamos de vacaciones”, dijo en noviembre a Las Últimas Noticias el conductor de Yo Soy de Chilevisión, mientras estaba con Díaz en el aeropuerto de Santiago esperando a abordar un avión a Cancún. “Sí poh, estamos juntos. Lo estamos pasando bien”, agregó la actual panelista del Me Late de TV+.

Más tarde, desde su descanso, publicaron en redes sociales algunos videos que reconfirmaron el romance. La noticia, eso sí, no sorprendió del todo a sus seguidores más leales, pues días antes la modelo había realizado un Live a través de Instagram y entregó, sin querer, algunas pistas.

En el ranking que recoge a las 15 parejas favoritas de lo que fue este año 2020, que termina la noche de este 31 de diciembre y que, lamentablemente, estuvo marcado por la pandemia de covid-19, aparecen otras celebridades internacionales.

En el primer lugar están los españoles Alejandro Speitzer y Ester Expósito, conocida por haber actuado en la serie de Netflix Élite. Les siguen Ana de Armas y Ben Affleck, Belinda y Nodal, Javier Ambrossi y Javier Calvo, Evaluna y Camilo, Lele Pons y Guaynaa, Sapah Paulson y Hollan Taylor, y Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Más adelante aparece Karia Gerber y Jacob Elordi, Gigi Hadid y Zayn Malik, Stefania Roitman y Ricky Montaner, Kristen Stewart y Dylan Meyer, y los chilenos Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton.

El listado finaliza con Angelique Boyer y Sebastián Rulli, y Rooney Mara y Joaquin Phoenix.

“Fue difícil la selección final. Algunas quedaron por afuera, pero estas 15 fueron las que más nos enamoraron este año”, explicaron desde el medio en una publicación de Instagram.

En conversación con Las Últimas Noticias, Díaz afirmó que el listado los sorprendió. “Lo vi en un portal de noticias. Jeanphi se enteró por otro lado, de la misma manera. Para serte honesta, nos reímos mucho”, dijo.

Agregó que “me parece interesante que se hayan fijado en nosotros, porque a nivel nacional obviamente puede ser noticia, pero afuera nunca lo imaginé”.

Díaz, a quien Chilevisión decidió no renovarle contrato para el próximo año, aprovechó la ocasión para manifestar que ““ahora que salgo en E! obviamente me gustaría trabajar ahí… Fuera de broma, trabajar afuera es algo que llama mucho mi atención. Me gustaría trabajar muy parecido a lo que está haciendo el Rafa (Araneda) en Miami”.